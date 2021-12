Gasten schrikken wakker door plofkraak hotel Diemen: "Het was tegenover mijn kamer"

Hotelgasten kregen vannacht de schrik van hun leven. De pinautomaat op de begane grond van het VIA Hotel in Diemen was het doelwit van een plofkraak. Het hotel is inmiddels ontruimd, maar bij de gasten zit de schrik er nog goed in. "Ik kreeg paniekaanvallen."

Plofkraak Diemen - NH Nieuws / Beeld: VLN Nieuws

"Ik schrok wakker van een knal", vertelt hotelgast Stacy aan mediapartner VLN. "Het was echt een harde knal op de begane grond, tegenover mijn kamer." Stacy is een van de gasten die vannacht in het VIA Hotel in het Diemerhof verbleef. Vanmorgen rond 04.30 uur is daar een plofkraak gepleegd op een geldautomaat op de begane grond van het hotel.

Paniekaanvallen Het hele hotel werd ontruimd, in totaal gaat het om tenminste 75 gasten en werknemers. Geen van hen is gewond geraakt bij de explosie, meldt de politie. "Ik was heel angstig en kreeg paniekaanvallen" vertelt een zichtbaar geschrokken Stacy. Halsoverkop moesten alle gasten zo snel mogelijk naar buiten. Stacy twijfelde nog om haar koffer op te halen. "Maar ik moest aan mezelf denken dus heb ik hem maar in de locker gelaten." Ook vanaf de vierde etage was de enorme knal duidelijk te horen vertelt hotelgast Gerard. "Verder zag ik ook wat rookontwikkeling in het trappenhuis, maar het was vooral die enorme knal." Na onderzoek blijkt dat er geen verdere explosieven in het hotel aanwezig zijn. De gasten zijn tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen gebouw en worden nu één voor één weer naar het hotel begeleid om bij hun spullen te komen.

WhatsApp Video 2021-12-31 at 09.42.23 - NH Nieuws

Een hotelgast heeft vanmorgen vroeg de die de plofkraak heeft achtergelaten. Te zien is hoe een paar toeristen door de ravage naar buiten worden geleid en dat de schade groot is.