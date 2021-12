Amsterdam NL V Lenteweer tijdens de jaarwisseling: "Met hooikoorts het nieuwe jaar in"

De jaarwisseling wordt lente-achtig en warmterecords van zo'n 15 graden worden net aan het eind van het jaar nog even gebroken. Het was niet eerder zo warm op oudjaarsdag als vandaag. De natuur in de stad komt veel eerder tot leven dan normaal, de eerste bomen staan al in bloei.

Voor wandelaars in het Flevopark voelt de warmte vreemd aan: "Vorig jaar konden we hier op natuurijs schaatsen, daar zou ik nu wel weer zin in hebben." Maar de temperatuur is de afgelopen dagen flink toegenomen naar dubbele getallen. "De kinderen hebben de zomerjasjes al aan", zegt een man die een wandeling maakt met zijn zoon en dochter.

Ook de natuur reageert op de warmte. Het valt stadsecoloog Sasja Voet op dat bomen alweer kleur krijgen: "Als het vroeg in de winter meerdere dagen achter elkaar warm is, zie je dat sommige bomen zoals de Hazelaar en de Els al in bloei gaan." Het ligt erg aan de locatie van de boom of de blaadjes al groeien of niet: "De Els houdt van water, dus hoe dichter bij het water hij staat hoe sneller hij uitbloeit."

Een voorbijganger vraagt zich af hoe de dieren in winterslaap hierop reageren: "Ik ben dan meteen bang dat egels uit winterslaap komen en als het straks weer kouder wordt doodgaan." Maar volgens Voet is die zorg niet nodig en zijn er ook voordelen: "Dieren komen soms inderdaad vervroegd uit winterslaap, maar de natuur is heel veerkrachtig. Het kost alleen meer energie om weer terug in slaap te komen." Warmterecords Ook voor de Amsterdammers kan het effect hebben, de pollen vliegen namelijk al door de lucht: "Met hooikoorts het nieuwe jaar in", zegt de stadsecoloog. Ook de komende dagen blijft de hoge temperatuur aanhouden. Er is dus kans dat het nieuwe jaar meteen begint met een nieuw warmterecord.