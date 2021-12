Hotel in Diemen ontruimd na plofkraak geldautomaat

Vanmorgen rond half vijf is een plofkraak gepleegd aan het Diemerhof in Diemen. Er is een poging gedaan om daar een geldautomaat bij een hotel op te blazen. Het hotel is ontruimd.

Volgens de politie is de geldautomaat in het hotel opgeblazen. De omgeving is ruim afgezet. De hulpdiensten en de EOD zijn ter plaatse. Of de kraak is gelukt is nog onduidelijk.

Later meer ...