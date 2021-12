FvD houdt bijeenkomst op tijdstip en plek verboden coronaprotest

Het betreft de zogeheten "Kick-off campagne" van de politieke partij. Sprekers bij de bijeenkomst zouden onder andere Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren en raadslid Anton van Schijndel van FvD zijn.

"Na een intensieve selectieperiode kan Forum voor Democratie vol trots aankondigen dat de partij in 50 verschillende gemeenten mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022!", zo staat te lezen bij het evenement op Facebook. "Daarom zijn wij a.s. zondag te vinden om 12:00 op het Museumplein in Amsterdam voor de campagne kick-off!"

Een protest tegen de coronamaatregelen werd eerder op donderdag door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie) verboden, omdat de organisatie niet wilde meewerken aan een goed verloop van de demonstratie. Vermoed wordt dat het demonstratieverbod tot ongeregeldheden zal leiden.