"Tot 2030 moeten er minstens 600 sociale huurwoningen in Hoorn bij"

Tot 2030 moeten er zeker nog 600 sociale huurwoningen bijkomen, stelt directeur Cees Tip van woningcorporatie Intermaris. Uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS, blijkt dat de voornaamste problemen in Hoorn een tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is.

"Maar met die 600 woningen erbij zijn we er nog niet, want in Hoorn hebben wij in verhouding circa duizend te veel grote 4- en 5-kamerwoningen en circa 1.600 te weinig kleinere 2- en 3- kamerwoningen. Deze transformatie bereiken we door woningen te verkopen, te transformeren, te slopen, indien de kwaliteit daarom vraagt, om vervolgens woningen bij te bouwen of aan te kopen", zegt directeur Cees Tip van Intermaris.

Intermaris heeft in 2021 ruim 75 nieuwe woningen opgeleverd aan het Noorderlicht in de Grote Waal. In totaal werden er afgelopen jaar 29 huurwoningen verkocht.

Aan ambitie ontbreekt het in ieder geval niet. Om de woningnood in Hoorn te verminderen, gaat Intermaris de komende jaren honderden woningen bijbouwen. "In Hoorn leveren we in 2022 in totaal 181 nieuwe woningen op. Daarnaast worden in 2023 en 2024 totaal 347 nieuwe woningen opgeleverd. Splitsing van woningen is de eerste jaren niet aan de orde", benadrukt Tip.

Uitdagingen

Ook Intermaris kent uitdagingen als het gaat om versnelde woningbouw. Er wordt ingezet op conceptuele bouwmethoden voor nieuwbouw, waarbij nieuwe woningen zo goed als 'kant-en-klaar' worden aangeleverd. Omdat Hoorn kampt met een tekort aan bouwgrond, ligt de grootste uitdaging in de beschikbaarheid van grote bouwlocaties.

"Daarnaast is het voor Intermaris heel erg van belang dat we de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. Het wonen in een prettige omgeving met voldoende groen en ruimte voor biodiversiteit is essentieel en onderdeel van onze opgave", zegt Tip.

Ook kijkt de woningcorporatie naar een evenredige mix in de wijk van sociale- en middenhuur en goedkope en dure koop. "Die mix moet ook zijn afgestemd op de lokale wensen en behoeften van de inwoners. Bijvoorbeeld voldoende aanbod voor senioren, maar ook ruimte voor gezinnen en jongeren. Voor ieder wat wils in een wijk of buurt. We kijken dus niet alleen of we het kunnen realiseren, maar ook op welke locatie dit een mooie toevoeging zou kunnen zijn", besluit Tip.

Bekostigen

Bovenstaande plannen zouden niet mogelijk zijn, als de verhuurderheffing van kracht zou blijven. Een belasting die woningcorporaties sinds 2013 betalen op sociale huurwoningen. Maar die belasting wordt met het nieuwe regeerakkoord van tafel geveegd. Tip: "Zonder de afschaffing zou Intermaris haar plannen voor nieuwbouw en duurzaamheid niet kunnen betalen. Bij het maken van de plannen is geanticipeerd op de afschaffing. Dat pakt goed uit."