Vader van hartekind pleit voor het behouden van kinderhartchirurgie in Leiden en Amsterdam

Een enorme teleurstelling en een onbegrijpelijk besluit, niet alleen voor De Leeuw en zijn zoon, maar ook voor de hartcentra's in de drie steden, die de zorg en behandeling voor hartekinderen al meer dan 25 jaar behartigen, bieden en geven. Het Leids Universitair Centrum (LUMC) en het Amsterdam UMC, die samen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL) vormen, zijn daarom een petitie gestart. De petitie is al meer dan 40.000 keer ondertekend. Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Sjaak de Leeuw over wat het verdwijnen van de drie hartcentra’s voor hem betekend. Niet alleen voor de gezinnen, maar ook voor artsen en chirurgen die hiermee te maken hebben.

Deze week kreeg Sjaak de Leeuw uit Wervershoof te horen dat demissionair minister Hugo de Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft besloten om het centrum van de kinderhartchirurgie in Nederland te verplaatsen naar Rotterdam en Utrecht, waardoor de afdelingen in Amsterdam, Leiden en Groningen dreigen te verdwijnen.

