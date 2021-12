Kappers knippen paspoppen uit protest: "We krijgen veel te weinig compensatie"

Geen klanten, maar paspoppen vandaag in de kappersstoelen van verschillende kappers in de stad. Met de actie vragen ze aandacht voor de sluiting van hun zaken wegens de coronamaatregelen.

De kappers zijn vooral boos over de compensatie die zij ontvangen. "Het wordt per kwartaal berekend dus dan heb je helemaal niks. Dit terwijl je wel 4 weken zonder werk en inkomen zit. Bovendien zijn de feestdagen onze drukste dagen", zegt kapster Melanie Ruisch.

Marc van de Hare, eigenaar van een andere kapsalon, snapt er ook niks van. "Wij krijgen veel te weinig compensatie. Als ondernemer krijg je eigenlijk helemaal niks. Wel krijgen we gedeeltelijk support voor het personeel, maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat."

Veiligheid

Van de Hare is er van overtuigd dat kappers op een veilige manier open kunnen. "Wij kunnen makkelijk open, we hebben zo veel maatregelen genomen." Zo schafte hij uit eigen zak nieuwe ventilatiesystemen aan om open te kunnen blijven: "Vanuit de overheid wordt daar helemaal niet naar gekeken." Ook Melanie maakt zich niet druk om de nieuwe omikron-variant in haar kapperszaak: "Wij werken één op één, desinfecteren alles, op zich zijn we heel veilig bezig."

Dat kappers nu in ieder geval aandacht krijgen is voor Van de Hare al een goed begin: "Ik vind het heel erg belangrijk dat het nu naar buiten komt, zodat mensen zich bewust worden van het feit hoe schrijnend het eigenlijk is." Ruisch hoopt dat de actie effect heeft. "Ik hoop het, denken doen we niet meer, we hopen het gewoon."

De opbrengst van de demonstratie en acties zullen gebundeld in meldingen en foto's aan de Tweede Kamer in een petitie worden aangeboden.