Visser mag olympische titel niet verdedigen; Schouten pakt tweede ticket

Esmee Visser is er bij het olympische kwalificatietoernooi niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vijf kilometer in Peking. De schaatsster uit Beinsdorp werd teleurstellende negende en zal daarom haar olympische titel uit 2018 niet kunnen verdedigen. Irene Schouten uit Hoogkarspel werd eerste en pakte zo haar tweede olympische startbewijs.