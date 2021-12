Voetganger gewond bij aanrijding met arrestantenbus op Rozengracht

Een voetganger is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Rozengracht. Het slachtoffer werd aangereden door een arrestantenbus van de politie.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. De voetganger kwam via de voorruit van de bus op het wegdek terecht. De man raakte gewond, maar was volgens de politie wel aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Een deel van de Rozengracht is afgesloten voor onderzoek.