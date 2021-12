Zanger Leon de Graaff hoort het carillon zijn hit spelen: "Heel emotioneel, zo in mijn stad"

Zichtbaar ontroerd staat Leon de Graaff donderdagochtend, even na 11 uur, op de Grote Markt in Haarlem. Een paar minuten geleden heeft zijn single 'Pittsburgh in the Rain' vanuit de toren van Bavo geklonken. Zijn vrienden probeerden de 'one-day-fly' uit 1971 in de Top 2000 te krijgen, maar dat was helaas niet gelukt. Stadsbeiaardier Rien Donkersloot schoot te hulp en speelde het lied vanmorgen voor Leon én de hele stad. Alsnog een eerbetoon dus.

"Het is al elf uur, hoor", klinkt het zenuwachtig uit de mond van Leon donderdagochtend. Geflankeerd door zijn vrouw en zijn teamgenoten van voetbalclub Koninklijke HFC, kijkt hij naar de wijzers van de enorme klok op de Bavokerk. Dan móet het toch gaan gebeuren. Bovenin de toren zit Rien Donkersloot op dat moment geconcentreerd achter zijn klavier. Zijn telefoon springt nu ook op het hele uur. "Het is 11 uur", zegt hij en slaat op zijn houten toetsen de eerste tonen van het intro van 'Pittsburgh in the Rain' aan.

Leon ontroerd als stadsbeiaardier zijn single 'Pittsburgh in the Rain' speelt - NH Nieuws

Om te begrijpen waarom de single donderdag door het centrum van Haarlem klinkt, moeten we even terug naar begin december. Alain Timmers, teamgenoot van Leon, begint dan een actie om 'Pittsburgh in the Rain' in de Top 2000 te krijgen. Leon bleek zanger van favoriet nummer van Alain Het mooie van het verhaal is dat Alain altijd fan was van het liedje, maar hij dacht altijd dat het door een Amerikaanse zanger werd gezongen. Zijn oren klapperden toen hij onlangs hoorde dat dat Leon bleek te zijn! Omdat 'Pittsburgh in the Rain' ook 50 jaar geleden is geschreven, probeerde Alain daarom met een snel opgezette campagne een plekje in de Top 2000 te veroveren. Met toestemming van Leon uiteraard, zoals je hieronder in de reportage kun zien.

Staat Leon de Graaff straks op de lijst van de Top 2000? - NH Nieuws

Ondanks vele stemmen, lukte het niet om in de Top 2000 te komen. Helaas, maar gelukkig werd er een mooi alternatief bedacht. Stadsbeiaardier Rien Donkersloot kreeg het akkoordenschema onder ogen en kon daar wel wat mee. "Een mooi nummer, ik constateerde meteen dat het goed te spelen was op het carillon", vertelt hij. De afgelopen dagen oefende Donkersloot thuis. "Ik kan hier niet studeren, dus het moet zo in één keer goed", lacht hij vanuit de toren. "Ik heb thuis een soortgelijk klavier, maar dan zonder klokkenspel. Dat is iets te belastend voor de oren. Ik maak dan gebruik van klankstaven."

Rien Donkersloot en de akkoorden van 'Pittsburgh in the Rain' - NH Nieuws / Paul Tromp

Het nummer kent een paar gekke wendingen en een intense snelle solo, maar daar maakt Donkersloot zich niet druk om. Alle klanken speelt hij zo goed als na. Hardwerkend op zijn toetsen speelt hij op zeer indrukwekkende wijze de hit uit 1971 na op zijn klavier, zoals je hieronder kunt horen.

De volledige versie van 'Pittsburgh in the Rain' door het carillon van de Bavo - NH Nieuws

Na ongeveer 4 minuten klinkt er applaus vanaf de Grote Markt. Leon schiet Alain aan. "Wat een happening, Alain. Geweldig!" Ook Alain is onder de indruk van het spel van de stadsbeiaardier. "Dit heeft Queen nog nooit geflikt hoor, dat ze op het carillon aan de Grote Markt zijn gespeeld. Het is eigenlijk nog veel leuker dan een vluchtig moment in de Top 2000. Leon, wees ook blij dat je niet tussen de nummers staat, die er nu wel in staan", lacht hij. Emotioneel "Ik ben de hoogstgewaardeerde compositie buiten de Top 2000. Wat een eer, wat willen we nog meer!", aldus een enthousiaste Leon. Via facetime bedankt hij Donkersloot, die nog hoog bovenin de toren verblijft. "Het was geweldig, we konden het woordelijk meezingen, zo duidelijk speelde je het. Ik ben diep onder de indruk en het is ook wel emotioneel voor me. Dat het hier toch zo, in mijn stad Haarlem, klinkt."

Leon en Alain voor de Sint Bavokerk - NH Nieuws / Marieke Pijlman

Nog een verrassing De stadsbeiaardier heeft nóg een verrassing voor Leon. "We hebben hier ook een automatisch spelende historische 'trommel', die wordt drie keer per jaar verstoken met nieuwe melodieën. 'Pittsburgh in the Rain' komt er begin volgend jaar ook tussen te staan. Als mooie herinnering aan deze gebeurtenis." De 50 jaar oude single is de komende maanden dus nog vele keren te horen in het centrum. Niet gespeeld door Donkersloot, maar door het automatische speelwerk van de Bavo. Leon is er maar wat blij mee. "Geweldig, dan kan ik 'Pittsburgh' straks ook mooi tijdens het winkelen horen."