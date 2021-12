Buurtvaders houden vuurwerkwacht in Bos en Lommer: "Het is rustiger geworden"

De overlast van groepen jongeren en vuurwerk terugdringen. Dat is het doel van een groep buurtvaders die iedere avond vanuit Moskee Badr vertrekt om een ronde te maken door de wijken van Bos en Lommer.

Tijdens hun ronde zoekt de groep mannen jongeren die zich ophouden op pleintjes en in portieken. Het gesprek aangaan over het vuurwerkverbod en andere vormen van overlast moet de jongeren bewustmaken van hun eventuele negatieve invloed op de buurt.

De jongeren zelf, ook die niet op camera wilden reageren, hebben respect voor de ronde van de buurtvaders en zien dat het werkt. "Ik denk dat niemand tegen zijn vader zou schreeuwen of vuurwerk af zou steken als een ouder erbij staat", vertelt één van hen. "Ik moet wel zeggen dat het veel rustiger is geworden en daar zijn we trots op."

Eigen vader

Al ongeveer twee jaar lopen er groepen vaders door de wijk heen en de mannen zien het effect van hun aanwezigheid groeien. Aan stoppen denken ze voorlopig niet, want ze willen graag blijvend invloed uitoefenen op de jongeren in de wijk. Daarnaast zijn ze onder de indruk van de gesprekken die ze voeren, zo ook tijdens deze avondpatrouille. "Ze luisteren en hebben respect voor de vaders", vertelt buurtvader Mustafa Amri na zijn ronde. "Een jongen zei op het laatst dat hij blij zou zijn als zijn eigen vader met ons zou zijn. Dat was een mooie einde."