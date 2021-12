Ook zorgen om druk bij personeel Naarderheem: "Het hele evenwicht schuift"

Dat de druk op de zorg en het zorgpersoneel hoog is, weet iedereen inmiddels en klinkt als hetzelfde riedeltje. Toch neemt dat het probleem niet weg: 'iedereen loopt echt op het tandvlees'. Verschoven diensten, uitgestelde vakanties en de overgewerkte uren zijn enorm, zo ook in het verpleeghuis en revalidatiecentrum Naarderheem in Naarden. "Het duurt te lang om dit echt goed vol te kunnen houden, daar maak ik mij enorme zorgen om", vertelt directeur Marco Wisse aan NH Radio.

Dat de rek eruit is, dat is inmiddels wel echt duidelijk. Personeel van verpleeghuizen en andere zorginstellingen draaien overuren, moeten flexibel zijn vanwege zieke collega's of collega's die in quarantaine moeten. Vakantiedagen opnemen lukt vaak niet en ook zorgt corona emotioneel voor veel druk op medewerkers. En dan is er nog niet gesproken over het onbegrip over coronamaatregelen.

"Het hele evenwicht schuift en dat vinden we niet erg, maar het duurt te lang om dit vol te kunnen houden", vertelt directeur Marco Wisse van verpleeghuis en revalidatiecentrum Naarderheem in Naarden.

Gevolgen

Zelf heeft hij - met zijn eigen verleden als zorgmedewerker - nog nooit zo'n grote crisis gezien en meegemaakt. Wel haalt Wisse 'een bijzondere anekdote' aan: "Ongeveer vijf jaar geleden gaf Jaap van Dissel samen met de bestuursraad van VWS een zogenoemde 'rampenoefening' in Naardenheem. Daar gaf hij uitleg over wat te doen wanneer er een multiresistente bacterie uitbreekt. Als ik het zo vertel, waren we toen al een beetje voorbereid."