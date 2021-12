Alcoholvrij proosten op het nieuwe jaar: "Je mist de alcohol niet eens"

Bier, wijn, champagne, gin en zelfs whisky zonder alcohol. Het klinkt als vloeken in de kerk, maar alcoholvrije dranken zijn hip. Na Haarlem heeft nu ook Heerhugowaard een alcoholvrije slijterij. "Het suffige imago van alcoholvrije drank is behoorlijk veranderd", aldus Frederike de Groot van NIX&NIX.

Waar cabaretier Youp van 't Hek er bijna persoonlijk voor zorgde dat het alcoholvrije biermerk Buckler in de jaren negentig over de kop ging, hoef je je tegenwoordig niet meer te schamen met een 0.0 biertje in het café. Alcoholvrije drank is tegenwoordig hip.

"Het is zeker niet meer vloeken in de kerk", vertelt Frederike de Groot van de alcoholvrije slijterij. "We hebben hier bijvoorbeeld tachtig verschillende soorten bier staan. Dat zegt eigenlijk al iets. De kwaliteit is een stuk beter geworden."

De alcoholvrije slijterij in Heerhugowaard is inmiddels al de vierde vestiging van het bedrijf. Het idee is ontstaan nadat oprichter Wim Broekema na een ochtendkater geen puf meer had om een rondje hard te lopen met vrienden. "Dit was het begin van onze journey. Een reis waarin we hebben gemerkt dat het mogelijk is om die mooie avond en die heerlijke ochtend te hebben."

NH Nieuws ging langs bij de alcoholvrije slijterij in Heerhugowaard (tekst loopt door onder de video).