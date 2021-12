De Europese avonturen van SEW en VZV: "Dat wil je gewoon meemaken"

Het was een uiterst succesvol jaar voor het Noord-Hollandse vrouwenhandbal. Zo gaat het Amsterdamse VOC het nieuwe jaar in als winterkampioen en zagen we SEW uit Nibbixwoud en VZV uit 't Veld op avontuur gaan in Europa. "Spelen in de Europacup is geweldig. Het is allemaal zo leerzaam", blikt trainer Arthur Langedijk van SEW terug op de helaas gestrande Europese campagne van zijn ploeg.

Rolf Schulte van VZV & Arthur Langedijk van SEW - Orange Pictures

Rolf Schulte, coach van de handbalsters van VZV, is met zijn team daarentegen wel nog actief in de Europacup. Dankzij een ruime overwinning op het Macedonische WHC Vardar mag VZV nu tegen titelhouder Costa del Sol Malaga uit Spanje gaan strijden voor een plek in de kwartfinale. "We zijn de underdog en het zal een loodzware wedstrijden worden, maar het is ook opnieuw een mooie kans om ervaring op te doen", vertelt Schulte. "Je maakt in de Europacup zowel op als naast het veld zoveel mee. Zo doorbraken wij in de slotfase tegen Vardar een barrière en zijn wij daar in tien minuten, tien centimeter groter geworden." Oost-Europa Schulte's collega Langedijk van SEW is ook louter positief over het spelen in de Europacup. "Wij moesten naar Oost-Europa, naar Litouwen. Dat was fantastisch. Wanneer kom je daar nou? Je krijgt te maken met dingen die je niet bent gewend. Het was een groot avontuur en ons team werd daar echt gesmeed. We zijn nu nog een hechtere groep dan we al waren", aldus Langedijk. Tekst gaat verder onder de video

Samenvatting: VZV - KHF Ferizaj - NH Sport / Frank van der Meijden

Voor Langedijk en SEW eindigde het Europese avontuur jammerlijk met een nipte nederlaag tegen het Israëlische Maccabi Arazim Ramat. "Ik kon me er uiteindelijk snel overheen zetten", vertelt Langedijk over de wrange uitschakeling. "We waren gelijkwaardig aan een ploeg met een hoger budget, die zes of zeven betaalde spelers uit het Oostblok hadden. Het kwam door gebrek aan ervaring, maar dat hoort ook bij het proces waarin we zitten."

Quote "Een groep meisjes van achttien, negentien tegen die grieten uit het Oostblok" SEW-trainer Arthur Langedijk

Leerproces Naast de Europese avonturen van beide ploegen begon in 2021, na een stop van bijna anderhalf jaar, ook weer weer de nationale competitie. Schulte: "Dit seizoen is voor VZV een leerproces. We zijn vijf sterke speelsters kwijtgeraakt en hebben nieuwe talenten moeten doorschuiven. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben desondanks erg tevreden met hoe het inpassen van speelsters is gegaan en hoe we er nu voor staan." VZV staat halverwege het seizoen op een vierde plaats in de eredivisie, maar voelt de hete adem van nummer vijf SEW in de nek. Tekst gaat verder onder de video

Samenvatting: SEW - Maccabi Arazim Ramat - NH Sport/Frank van der Meijden

Langedijk geeft aan dat hij met SEW het liefst al een stapje verder had willen zijn. "Door corona hebben wij in 2021 een beetje stilgestaan. Drie jaar geleden zijn we begonnen met zes keer in de week trainen en daardoor boekten we ten opzichte van andere ploegen erg veel progressie. Door corona konden we maar drie keer per week trainen en daardoor is de progressie wel enigszins gestokt", legt Langedijk uit.

Quote "Hopelijk zijn in 2022 de lege tribunes definitief verleden tijd" VZV-trainer Rolf Schulte

Zowel SEW als VZV zullen er in 2022 alles aan doen om aan het einde van het reguliere seizoen bij de beste vier te staan. De top vier geeft namelijk een goede uitgangspositie voor de play-offs. "In de tweede seizoenshelft willen wij het gat met de top verkleinen", vertelt Schulte. "Tegen de top drie hebben we dit jaar kansloos verloren. Het is zaak dat wij beter worden en het verschil kleiner maken." Gooi naar de titel Ook in Nibbixwoud ligt de focus in 2022 op de top vier. Langedijk: "De bovenste vijf ploegen zijn allemaal erg aan elkaar gewaagd. Wij staan op basis van punten nu vijfde, maar we hadden hoger kunnen staan. Dit seizoen is de top vier absoluut het streven en dan volgend seizoen willen we een gooi naar de titel doen." De eerste wedstrijd in 2022 voor SEW is op zaterdag 8 januari. Dan speelt de ploeg van Langedijk voor de competitie tegen Kwiek in Raalte. VZV speelt een dag eerder al tegen Malaga in de Europacup. De return is twee dagen later op 9 januari. Wegens financiële reden zijn beide wedstrijden in Spanje.