Kappers voeren actie tegen magere coronasteun: "Ik ben het echt zat"

Nicole is blij dankzij deze actie haar klanten weer te kunnen spreken. Veel van hen komen even langs bij de salon voor een drankje en een praatje. "Toch elkaar weer even zien met een glaasje glühwein en elkaar sterkte en een goed uiteinde wensen", vertelt een trouwe klant.

Niet eens met de maatregelen

Tot minimaal 14 januari blijven de kapsalons gesloten, maar als het aan Nicole ligt hadden deze maatregelen nooit ingevoerd hoeven worden. "'We hebben alles keurig geregeld met afstand houden en er zijn hier ook nooit besmettingen geweest", aldus Nicole.

Ook een aantal klanten van Nicole is het niet eens met de huidige regels en heeft het met de kappers te doen. "Ze doen er van alles aan in de kapsalon om toch te kunnen knippen en dan word je keer op keer teleurgesteld", zegt een klant die ook even langs is gekomen voor een warme chocomelk.

Minder inkomsten

Deze nieuwe lockdown zorgt opnieuw voor minder inkomsten voor Nicole. Daarom hoopt ze dat de landelijke demonstratie kan zorgen voor meer overheidssteun richting de kappersbranche. Want veel langer gaat Nicole het zo niet meer volhouden. "Ik heb zeven meiden rondlopen die hun loon moeten krijgen aan het einde van elke maand."