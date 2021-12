Politie vindt slachtoffer tasjesroof via Instagram: 'Wel verdachte, maar geen slachtoffer'

De politie is via Instagram in contact gekomen met een 23-jarige vrouw die gisterochtend in de trein tussen Den Helder en Alkmaar van haar tas werd beroofd. De vrouw wist haar tas weer terug te pakken en deed geen aangifte. De politie hield een 16-jarige jongen uit Den Helder staande en hoopte de vrouw te vinden zodat ze alsnog aangifte kon doen. Dat is gelukt.

Het incident gebeurde gisterochtend rond 7.30 uur, ter hoogte van station Den Helder Zuid. De vrouw werd in de trein van haar tas bestolen, maar rende achter de dief aan het perron op en pakte haar tas terug. Daarna stapte ze terug de trein in.

Door oplettende omstanders werd de politie gewaarschuwd. Met behulp van het signalement van de jongeman en de richting waarin hij was gevlucht, konden ze hem even later staande houden. Hierbij vroegen ze de jongen zich te identificeren, maar omdat er geen aangifte was gedaan, kon de politie hem niet arresteren.

Daarom wilde de politie met de vrouw in contact komen. "We hadden wel een verdachte, maar geen slachtoffer", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws. "Meestal is het andersom." Nadat de vrouw het bericht op sociale media zag, meldde ze zich.