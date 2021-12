D'r op of d'r onder voor HDMZ-museum in Zandvoort

Het gaat niet goed met het HDMZ-museum in Zandvoort. Twee jaar geleden openden de deuren van het particuliere museum en sindsdien is gebleken dat het maar niet van de grond komt. Er komen veel te weinig bezoekers en het museum draait verlies. Het bestuur trekt er nog drie maanden voor uit om het museum op koers te zetten. Als dat niet lukt, is het over en uit voor het HDMZ-museum.

Frits van Loenen Martinet, voorzitter van de Werkstichting HDMZ, heeft er een flinke dobber aan gehad. Vanaf het allereerste begin is hij betrokken bij het museum en gaandeweg heeft hij ondervonden waar het mis is gegaan. "We hadden een gebouw zonder eigenlijk te weten wat een museum is. Dus we zijn op een andere manier begonnen." Jan van Beelen Het oorspronkelijke idee voor het HDMZ-museum komt van de overleden kunstenaar Jan van Beelen. Het was zijn droom en ook was hij mede-oprichter. Een paar maanden voor de opening overleed Van Beelen en daarmee viel de kapitein van het schip weg. "Niemand had autoriteit op dat moment en er ontstonden conflicten op de werkvloer." Die liepen dusdanig op dat de beoogde directeur, Anne Marion Cense, uiteindelijk weg is gegaan. Frits steekt ook hand in eigen boezem. "Het idee was om na de opening een plan voor het volgende half jaar te maken. Maar door corona gingen de deuren na een paar weken dicht. En toen lukte het niet om een plan te maken en liepen we eigenlijk constant achter de feiten aan. Een stukje onervarenheid ook." Frits die zelf vrijwilliger is bij het museum, vond het gaandeweg zwaar om de kar te trekken. Hij is nooit definitief weggegaan, maar door alle spanningen op de werkvloer, ontbrak het hem op een gegeven moment aan de wil om het museum te besturen. Grote publiek blijft uit De expositie van Jan van Beelen en tevens de eerste expositie van het museum, trok nooit het grote publiek waar op werd gehoopt. Vorig jaar maakte NH Nieuws nog een reportage over de niet eerder vertoonde kunstcollectie van Van Beelen. Tekst gaat verder onder de video.

De meeste verborgen kunstwerken van Jan van Beelen zijn middels projectie te zien in het HDMZ-museum. - NH Nieuws

Ook latere pogingen om publiek te trekken, met de race-experience en 'Ode aan de Natuur', waren geen grote successen. Alleen de laatste tentoonstelling over Colourfull China kreeg landelijke belangstelling. Tekst gaat verder onder de foto's.

