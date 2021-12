Milou en Coen knippen poppen uit protest: "We hebben 50.000 euro coronaschuld"

Ze durfden er lang niet open over te praten, maar nu is het tijd om met de billen bloot te gaan. Milou Smit en haar man Coen, van Coen Saloon, zitten tot over hun nek in de schulden. Daarom protesteren ze vandaag. "Dit is de derde lockdown zonder compensatie, als we dit scenario voor de eerste lockdown hadden geweten, hadden we andere keuzes gemaakt."

Coen Saloon

Milou en Coen hebben twee kapperszaken; eentje in Laren en de andere in Bussum. In Laren hebben ze sowieso geen recht op compensatie vanuit de overheid. In Bussum vallen ze steeds net buiten de boot. Vanmorgen hebben ze uit protest in hun zaak een hele rij poppen geknipt. "Bekijks leverde het in ieder geval wel op. We moeten toch wat. We hopen dat klanten hun locals blijven steunen, zoals ze in de eerste lockdown ook deden." 'Dikke vette schijt' Van de overheidssteun heeft Milou inmiddels geen hoge pet meer op. "Ik snap dat er tijdens de eerste lockdown met spoed noodpakketten moesten worden samengesteld, maar we zijn nu al zo lang verder sinds lockdown één. Inmiddels heb ik het idee dat ze dikke vette schijt aan ons hebben." "Het moeilijkste vind ik dat je alleen een stip op de horizon hebt. Twee weken dicht, verlenging van twee weken. Nog meer weken. We weten niet waar we aan toe zijn. Je moet door en je gaat steeds een stukje verder."

Quote "We willen nu met de billen bloot. Zodat mensen weten hoe het echt met ons gaat" Milou - Coen Saloon

Milou vindt het moeilijk om over hun zorgen te praten. Inmiddels is de persoonlijke schuld van het kappersstel opgelopen tot meer dan 50.000 euro. "Onze familie is wel op de hoogte, maar naar klanten zijn we nooit erg open geweest hierover. We willen nu met de billen bloot. Zodat mensen weten hoe het echt met ons gaat." Niet vooruit durven kijken Het stel durft eigenlijk niet meer vooruit te kijken. "Tijdens de eerste lockdown hadden we nog vet op de botten", vertelt Milou. "Ook klanten steunden ons. Ze kochten vooruit knipbeurten en haarproducten. Het besef hoe zwaar ondernemers het hebben, begint steeds verder weg te zakken. Voor de kerst hebben we precies vier verpakkingen met een haarproduct verkocht. Daar kunnen we niet van leven." Hoe het verder gaat weet ze niet. "We gaan er nu in ons eigen hoofd vanuit dat deze lockdown drie maanden gaat duren. Dan zal het hopelijk niet tegenvallen. Maar hierna is de rek er echt uit. Dat is het eigenlijk nu al."