OM eist negen jaar cel voor schietpartij Kraaiennest waarbij peuter (2) gewond raakte

De verdachte zou op 10 mei rond 21.15 uur in de richting van vijf mannen hebben geschoten, maar waarom blijft onduidelijk. De 24-jarige man legt geen verantwoording af.

Volgens justitie wachtte de verdachte op de groep mannen, is hij gaan fietsen en heeft hij al fietsend minimaal vijf keer gericht op de groep geschoten. Op dat tijdstip was het druk op straat. Vlak achter de groep mannen wandelde een vrouw met een kinderwagen, waar twee kinderen in zaten. Een 2-jarige peuter werd in haar beentje geraakt. "Dit had zo anders kunnen aflopen", zei officier van justitie tijdens de zitting. "We kunnen van geluk spreken dat het meisje leeft en dat het in die zin bij de wond in het been is gebleven."

Camerabeelden

Van de schutter zijn camerabeelden, waarop de kenmerken van de fiets goed te zien zijn. Hoewel de 24-jarige verdachte niet op de beelden wordt herkend, staat het volgens het OM vast dat hij de schutter is. Op een van de aangetroffen hulzen zit het DNA van de verdachte. Een week na het incident is de verdachte aangehouden. Toen is ook een tas gevonden met een vuurwapen en een fietssleutel. Ook op dat vuurwapen zit DNA van de verdachte.

Het NFI zegt dat 'met grote mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat de hulzen op de plaats delict zijn verschoten uit het wapen'. Verder past de fietssleutel op een fiets die voldoet aan de kenmerken van de fiets op de camerabeelden.

OM: celstraf en voorwaardelijke straf

Volgens het OM is de impact van de schietpartij enorm. Naast de negen jaar cel heeft de officier van justitie ook nog 133 dagen cel gevraagd voor een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak.