Prijs oud papier nog nooit zo duur, maar verenigingen profiteren er niet van

Een kilo oud papier was in jaren nog nooit zo duur. De prijs van oud papier en karton schoot de laatste jaren fors omhoog naar 150 euro per ton, dan wel 15 cent per kilo. Toch profiteert geen enkele vereniging in Hoorn van deze opbrengst. Hoe hard de vrijwilligers ook werken en hoeveel ze ook ophalen. En dat is niet eerlijk, vindt raadslid Roger Tonnaer. Hij roept op om de vergoeding te verhogen.

Adobe Stock

De prijs voor oud papier en karton is het afgelopen jaar flink gestegen. Goed nieuws voor gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van oud papier en karton. Maar ook voor sportverenigingen, kerken en stichtingen is het een financiële meevaller. Voor Liefdewerk Oud Papier (LOP Zwaag), Interkerk, Showband Hoorn en voetbalverenigingen als Zwaluwen, HSV Sport, de Blokkers en Hollandia is de opbrengst en het ophalen van oud papier en karton een belangrijke bron van inkomsten. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de begroting aan te vullen. Sommigen kunnen hiermee hun vereniging draaiende houden. De zeven verenigingen brengen daarom tientallen vrijwilligers op de been om het oud papier en karton in te zamelen in Hoorn, Zwaag en Blokker. Vroeger gingen ze (soms nog) met eigen aanhangertjes en bestelbussen door de nauwe straatjes van de wijken, maar meestal lopen ze mee met de kraakperswagens van afvalverwerkingsbedrijf HVC en Roele de Vries. De routes zijn zo ingedeeld dat alle deelnemende verenigingen in hun gemeente ongeveer eenzelfde bedrag binnenhalen. Scheve gedachte De vergoeding die HVC uitkeert aan verenigingen voor het ophalen van

oud papier bedraagt 25 euro per ton (elke vier weken ophalen) en 35 euro per

ton (elke twee weken ophalen). De hoogte van de vergoeding wordt door de gemeente bepaald en is al jaren hetzelfde bedrag, dat terwijl de prijs in Nederland is gestegen naar 150 euro per ton. En dat is niet eerlijk, stelt raadslid Roger Tonnaer, die namens de fractie de gemeente oproept om de vergoeding te verhogen, zodat verenigingen meeprofiteren van de verhoging van de prijs van oud papier. "Verenigingen die papier ophalen, profiteren voorlopig niet van deze prijsstijging. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat naast de opbrengsten kosten worden gemaakt, begrijpen wij niet waarom verenigingen niet meedelen in de hogere opbrengsten van oud papier", zegt Tonnaer.

Quote "Het zou fijn zijn als een deel van de opbrengst naar de vereniging toevloeit. Alle beetjes zouden helpen" Piet Stam - Vrijwilliger van Showband Hoorn

Een van de verenigingen die pleit voor een verhoging van de opbrengst is secretaris en tevens vrijwilliger Piet Stam van Showband Hoorn. Hij spreekt namens alle verenigingen die actief zijn in het ophalen van oud papier en karton in Hoorn, Zwaag en Blokker. Stam verzamelt al vijftig jaar oud papier in Kersenboogerd en kent de papierhandel als geen ander. Eén keer in de veertien dagen klimt hij achterop een kraakperswagen en haalt hij samen met andere leden van de vereniging het oude papier en karton op. "De huidige coronaperiode laat zien dat het zomaar kan dat inkomsten van optredens en barbecuefeesten wegvallen, dan is het fijn iets achter de hand te hebben", zegt Stam. "Ik spreek niet voor mezelf, want veel verenigingen hebben het net zo zwaar, maar het zou fijn zijn als een deel van de opbrengst naar de vereniging toevloeit. Alle beetjes zouden helpen, want wij helpen de gemeente ook."