Buurtouders delen samen met burgervader pakketten uit in Schalkwijk: "Heel erg mooi"

De buurtouders houden al tien jaar lang de buurt in de gaten. "Ze lopen 's avonds door de wijk om te kijken of het veilig is", legt burgemeester Jos Wienen uit aan een buurtbewoner die hij net een pakket heeft gebracht. "Omdat het ouders zijn van jongeren, kennen ze de wereld van die jongeren ook heel erg goed."

Maar de buurtouders houden niet alleen de jongeren in de gaten. Ze hebben ook oog voor de ouderen. Naast een jaarlijks kerstdiner doen ze nog veel meer. "Elk jaar geven we een iftar tijdens de Ramadan en we houden jaarlijks een schoonmaakactie in Schalkwijk met de bewoners", vertelt buurtouder Kacem Achahboun. "We proberen zo om mensen bij elkaar te brengen."