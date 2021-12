QR-check zwembaden verplicht, Hilversum geeft eigen invulling aan beleid ministerie

Zwemschool De Wintersport spande een kort geding aan tegen de gemeente Hilversum. Het bedrijf had een dwangsom opgelegd gekregen omdat het weigerde QR-codes van wegbrengende ouders te controleren. "Deze uitspraak geldt voor dit specifieke zwembad en niet voor ieder zwembad in Nederland", verklaart het ministerie van VWS.

De rechter deed zijn uitspraak op basis van twee argumenten. De eerste conclusie is dat zwemles (A, B en C diploma) gericht is op zwemvaardigheid en daarmee geen sport is. De tweede reden is dat er het desbetreffende zwembad (bijna) alleen gebruikt wordt voor zwemles.

"In het algemeen zijn zwembaden locaties voor het beoefenen van sport, waarbij ook zwemles wordt aangeboden. Voor publieke binnenruimten van een locatie voor beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een coronatoegangsbewijs plicht voor publiek vanaf 18 jaar. Daarom blijft de QR-plicht voor zwembaden overeind", stelt het ministerie. En daarmee blijft de verplichting tot het controleren van QR-codes in zwembaden voor het hele land gehandhaafd.

Gelijk speelveld in Hilversum

De gemeente Hilversum gaat hier in mee, maar bekijkt wel individuele gevallen in de eigen gemeente. "In het kader van een gelijk speelveld hebben wij besloten dat zwembaden in Hilversum die een vergelijkbare situatie hebben als De Wintersport tijdens zwemlessen geen QR-codes hoeven te controleren. Voor de andere zwembaden in de gemeente gaat dat dus niet op. Als er niet alleen maar zwemles wordt gegeven, zal er dus gecontroleerd moeten worden op QR-codes", verklaart een woordvoerder van de gemeente.

Hoe andere gemeenten hiermee omgaan, zal de komende tijd duidelijk worden. Eerder stelde de SGP spoedvragen aan Grapperhaus en De Jonge.