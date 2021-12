De Peiling: scholen moeten altijd open blijven

Na een langere kerstvakantie dan normaal, is het de vraag of de scholen op 10 januari weer opengaan. Maandag neemt het demissionaire kabinet daar een besluit over, maar als het aan Unicef Nederland en 59 andere organisaties ligt moeten de scholen na de kerstvakantie gelijk weer open. Ook mogen ze daarna niet opnieuw gesloten worden als coronamaatregel.