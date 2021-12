Amsterdamse ondernemers moeten belasting voor buitenreclame betalen: "Timing is schandalig"

Vanaf 1 januari moeten ondernemers in Amsterdam reclamebelasting betalen. Voor buitenreclames zoals vlaggen, gevelreclames, uithangborden en menukaarten die te zien zijn vanaf de openbare weg moet betaald worden. De prijs van de reclame-uitingen is afhankelijk van het formaat en levert de stad ruim 9 miljoen euro op.

De extra kosten voor café Hans lopen op tot minimaal 206 euro per jaar, en dat is in tijden van corona net even teveel. Daarbij, zegt Ellen: ''Nu weten onze gasten niet eens dat je hier koffie kan drinken of voetbal kan kijken, de klandizie gaat ook achteruit als je minder zichtbaar bent."

Martens is bezorgd om de toekomst van deze winkeliers: ''Waar ik me zorgen om maak is het weinige begrip voor MKB'ers. Zij hebben zich in de schulden gewerkt, straks beginnen zij pas met afbetalen. Waarom zou je daar dan extra rekeningen op doorrekenen. Buitengewoon verdrietig.''

Mede om die reden is Claire Martens van de VVD tegen de invoering van de reclamebelasting: ''Amsterdamse ondernemers midden in een lockdown opzadelen met de herinvoering van deze belasting is een ontzettend slecht idee en geeft een verkeerd signaal. We hebben de wethouder dan ook gevraagd de belasting net in te voeren.''

Niet alleen horecaondernemers, maar ook winkeliers gaan deze belasting betalen. ''Schandalig, echt waar. Het kan helemaal niet in deze tijd. Ga een ander zitten pesten'', zegt een van de ondernemers met een winkeltje op de Haarlemmerdijk. ''Mensen staan echt op omvallen, en dan is het heel oneerlijk om extra belast te worden'', zegt een ander.

''Elke euro is er één en in deze tijden, het water staat ons al aan de lippen''

De reclamebelasting zou eigenlijk twee jaar geleden ingevoerd worden, maar is toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Dat schiet bij Alice Ernest, winkelier op de Haarlemmerdijk, in het verkeerde keelgat. ''Nu voeren ze 'm wel in terwijl de situatie min of meer hetzelfde is, misschien nog wel erger omdat mensen het eigenlijk nu nog moeilijker hebben. Elke euro is er één en in deze tijden is het gewoon heel lastig, het water staat ons al aan de lippen.''

Reclame in de openbare ruimte

De gemeente laat in een reactie weten dat ze begrijpen dat het een ontzettend lastige tijd is voor de ondernemers. Zij inventariseren waar steun nodig is, maar voeren de belasting door om reclame in de openbare ruimte te verminderen. ''Ondernemers zijn begin december geïnformeerd over de kosten van de reclamebelasting en hoe ze zich kunnen voorbereiden.''