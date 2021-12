Forum voor Democratie doet weer mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam

Forum voor Democratie doet de komende gemeenteraadsverkiezingen weer mee in Amsterdam. Dit maakte de partij vanavond bekend. Vier jaar geleden deed FvD voor het eerst mee. Toen kwam de partij met een zetel in de gemeenteraad.

Die zetel werd destijds ingenomen door lijsttrekker Annabel Nanninga. Zij stapte vorig jaar november uit Forum voor Democratie omdat ze vond dat haar partij te extremistische opvattingen had. Anton van Schijndel, die eerder dat jaar door Nanninga uit de partij werd gezet na een meningsverschil, kwam daarna weer terug. Sindsdien is hij fractievoorzitter en zit hij voor de partij in de gemeenteraad.

In het partijprogramma staat onder meer dat ze 'voor afschaffing van de buitenproportionele' coronamaatregelen zijn. Ook pleit de partij voor een vrije samenleving zonder testen, prikbussen en BOA’s die 'de discriminerende QR-codes' moeten handhaven. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart.