Gelderse radiozender verstoort communicatie luchtverkeersleiding Schiphol

Dat meldt de luchtverkeersleidingsorganisatie. De zender uit Gelderland mocht wel uitzenden via FM, maar hield zich niet aan de regels en is daarom uit de lucht gehaald.

Vliegtuigen krijgen van de luchtverkeersleiders via radiotelefonie aanwijzingen of en hoe zij kunnen landen. Het verstoorde contact met de piloten had een gevaarlijke situatie op kunnen leveren: volgens LVNL had het er in het uiterste geval toe kunnen leiden 'dat vliegtuigen in het drukke luchtruim rond Schiphol elkaar te dicht naderen omdat een piloot de instructie te laat doorkrijgt'.

Etherpiraten

Dit jaar meldde LVNL nog tien andere soortgelijke gevallen bij de autoriteiten. Vaak ging het hierbij om zogenaamde 'etherpiraten', partijen die geen vergunning hebben om uit te zenden via FM.