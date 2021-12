Vermoedelijke dader Hoogwoudse steekpartij op vrije voeten, maar blijft verdachte

De 23-jarige Veldtemer die wordt verdacht van de steekpartij tijdens een feest in Hoogwoud is woensdag weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte, meldt een woordvoerder van de politie.

Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag bij een groepsfeest op veefokkerij De Woeste Hoeve van de familie Schilder aan de Koningspade in Hoogwoud.

