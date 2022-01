Samen spelen met nummer één was abosluut hoogtepunt voor golfer Besseling

"Een heel steady jaar", zo kijkt golfer Wil Besseling terug op afgelopen seizoen. In oktober verzekerde hij zich van speelrecht voor 2022 na een duel met de nummer één van de wereld. "Dat was het hoogtepunt van het seizoen voor mij."

Wil Besseling is momenteel de beste golfer van Nederland - Orange Pictures

Besseling speelde vorig jaar 22 toernooien op de Europese Tour, waarin hij zich 18 keer plaatste voor het weekend. Twee keer eindigde de inwoner van Zwaag in de top 10 en acht keer finishte hij bij de beste 25. "Het doel was om mijn tourkaart voor komend seizoen veilig te stellen. En dat is gelukt, dus dat geeft een super gevoel." Minder uitschieters, meer potentie "Ik had iets minder uitschieters dan afgelopen jaar, maar ik had een beter gevoel over dit seizoen. Ik voel me nog meer op mijn gemak. Ik zag weer meer potentie en groei bij mezelf", zegt de 36-jarige Besseling. In zijn vierde toernooi van het seizoen liet hij zien met de beste mee te kunnen. "We gingen vroeg in het jaar naar Oostenrijk, dus het was echt heel koud. Vorig jaar werd ik daar derde en nu vierde. Dat gaf wel een boost voor het vervolg. Dat bleek ook, want de week erna ging ik op de Canarische Eilanden goed van start."

Quote "Gelukkig scheen het zonnetje daar en hadden we een patio, maar blij werd ik er niet van" GOlfer Wil Besseling

Na de laatste ronde daar hoorde Besseling dat hij positief was getest op het coronavirus. "Ik werd terug naar het hotel gebracht en daar moest ik samen met mijn caddie Martijn van Oosterhout tien dagen in de kamer zitten. Hij testte negatief, maar omdat hij in contact was geweest met mij moest ook hij in quarantaine. Gelukkig scheen het zonnetje daar en hadden we een patio, maar blij werd ik er niet van. Met muziek heeft hij er nog wel een leuke draai aan kunnen geven." Tekst gaat verder onder de post.

Hoogtepunt van het seizoen In de vier maanden daarna speelde Besseling veel solide toernooien. Toch was hij in oktober nog niet zeker van speelrecht voor 2022. Na twee gemiste cuts (niet mogen spelen in het weekend) kwam het hoogtepunt van het seizoen in Madrid. "Ik was daar nog nooit geweest en plots ging ik na twee dagen aan de leiding. Dat is ook een beetje golf. Als je gaat zoeken naar iets dat er niet is dan kun je ook weleens zoek raken. Dat bevestigt dat je niet in paniek moet raken na een mindere week." Tekst loopt door onder de tweet.

Will Besseling on 𝐟𝐢𝐫𝐞 🔥

De Nederlander staat na twee dagen golfen bovenaan in het España open (13 onder par)! 🏌️👏



Weet Besseling dit vandaag vol te houden? 🤔



⛳️ Acciona Open De España - Dag 3

⌚️ Vanaf 13:30 uur

📺 Live op Ziggo Sport Golf#ZiggoSport #AccionaOpen pic.twitter.com/K2QfZB5H8m — Ziggo Sport (@ZiggoSport) October 9, 2021

Besseling werd zesde in Spanje. Tijdens de derde ronde speelde hij met Jon Rahm, de nummer één van de wereld. "Dat is uiterlijk wel waar je het voor doet. Ik had nog nooit met de nummer één van de wereld gespeeld en niet vaak aan de leiding gestaan. Het was voor mij en mijn caddie een nieuwe ervaring. Ik kon mij ook niet helemaal voorbereiden, omdat ik niet wist hoe het zou voelen."

Quote "Ik had nog nooit met de nummer één van de wereld gespeeld en niet vaak aan de leiding gestaan" gOLFER wIL bESSELING

"Het was gewoon top. Ik was die dag zeker niet de mindere en misschien wel de betere. Maar zo'n dag is een momentopname, want hij is niet zomaar de nummer één. Het was een gaaf leermoment en die stoppen we weer in de rugzak", zegt Besseling, die net als Rahm die dag 72 slagen nodig had.

Meer dan een caddie Aan het begin van het seizoen ging Besseling werken met een nieuwe caddie. Dat is beiden heel goed bevallen. "Martijn is veel meer dan alleen een caddie. We hebben veel tijd met elkaar doorgebracht. Ik kan met hem praten, met hem huilen en met hem lachen. Hij wil zelf ook graag beter worden, zowel als caddie als persoon. Wij halen daardoor het beste bij elkaar naar boven." Komend seizoen kan Besseling door zijn prestaties bijna alle grote toernooien spelen. Dat was de afgelopen twee jaar niet het geval. Alleen zijn tourkaart voor 2023 veiligstellen is niet meer genoeg. "We willen meer dan dat. Die eerste overwinning zou geweldig zijn. Ik heb er ook vertrouwen in dat het kan. Het halen van de top 50 van Europa vind ik een heel mooi doel."