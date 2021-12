Hoorn trekt 150.000 euro uit om ijsbaan De Westfries te verduurzamen (update)

IJsbaan De Westfries in Hoorn wordt verduurzaamd. Om dit te realiseren, worden er vierhonderd zonnepanelen op het dak van de ijsbaan geplaatst. Daarvoor is door de gemeente 150.000 euro vrijgemaakt. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de zomer, aldus een woordvoerder.

De verduurzaming van de ijsbaan draagt bij aan het behalen van de doelstellingen om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit geldt ook voor het gemeentelijke vastgoed in Hoorn, waarvan De Westfries een van de grootste is.

Uit berekeningen blijkt dat er vierhonderd zonnepanelen veilig op de rand van het dak geplaatst kunnen worden, stelt het college. Daarbij zijn er al meerdere offertes en partijen geweest die voorstellen hebben gedaan.

De zonnepanelen kunnen jaarlijks gemiddeld 163 megawattuur aan elektriciteit opwekken, wat zo’n acht procent van het jaarlijkse verbruik van de ijsbaan is. "Om te besparen op energiekosten wordt de investering over een tijd weer terugverdiend", zegt woordvoerder Marloes Hoorn.

Optisport is exploitant van de ijsbaan en ontvangt de opgewekte energie, meldt het college. Het college stelt daarom voor dat het bedrijf een jaarlijkse vergoeding moet betalen voor de stroom. Dit bedrag moet de investeringslasten en de jaarlijkse onderhoudskosten aan de zonnepanelen dekken, die over twintig jaar zijn verdeeld.

Besluit

Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen voor de ijsbaan. Het gaat om 150.000 euro. Op 25 januari wordt dit voorstel besproken en voorbereid in de raadscommissie, waarna de raad op 8 februari waarschijnlijk een besluit gaat nemen. "Daarna volgt er een aanbesteding. Het is nog niet bekend wie het werk gaat uitvoeren”, laat Hoorn weten. "Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de zomer starten en zijn de panelen in het najaar klaar voor gebruik."

Beheerder Jakko Jan Leeuwenlang, die de ijsbaan van de gemeente huurt, geeft aan dat ze hier al een tijdje mee bezig zijn. "Wij hebben aangegeven dat we willen meeprofiteren van de besparing op energiekosten en dat we hieraan onze bijdrage willen leveren. Dat plan ligt er nu ook. Het is een kwestie van wachten nu. In februari wordt er een besluit genomen."

Leeuwenlang staat positief tegenover het plaatsen van zonnepanelen. "Het is sowieso een goed idee om op grijze energie te besparen en meer groene energie te gebruiken. We gebruiken elektriciteit om het ijs te maken en de banen te koelen, dus de opgewekte energie kunnen we direct afnemen."

Daarbij is de 30 bij 60 grote ijshockeybaan in de zomer open. "Ook dat is gunstig, omdat we daarop kunnen besparen."