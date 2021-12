Al zeker 25 kilo aan vuurwerk ingeleverd: "Dit lag al vijftien jaar op zolder"

Drie middagen lang kunnen West-Friezen zonder consequenties hun vuurwerk inleveren bij de brandweerkazernes in Hoorn, Alkmaar en Den Helder. Gisteren werd er in totaal al zo'n 25 kilo vuurwerk gebracht. "Het loopt nog niet storm, maar we mogen niet klagen", zegt brandweercommandant Kees Jong.

Evenals vorig jaar geldt er een algeheel, landelijk vuurwerkverbod om in verband met corona, de druk op de zorg, hulpdiensten en huisartsenposten te verminderen. "Mensen blijven thuis met hun vuuwerk zitten en willen daar graag vanaf, sommigen vinden het geen fijn gevoel om het in huis te hebben. Om er zonder problemen vanaf te komen, doen we deze inzamelactie."

Ook zwaar vuurwerk, dat voorheen illegaal was, mag worden ingeleverd. Jong: "Maar tot nu toe zien we vooral dat er consumentenvuurwerk gebracht wordt." Ook al is het aantal mensen dat op de drie locaties kwam inleveren gisteren, op twee handen te tellen. "Veel mensen weten het niet, dus we proberen ook via social media extra ruchtbaarheid te geven."

Op zolder

"Ouderwetse astronauten, rotjes, Romeinse kaarsen en een grondbloem", somt Timothy Hin, vrijwilliger bij brandweer Hoorn, op. De vangst van vanmiddag kan nagenoeg het museum in. "Dit kwam iemand brengen die het al zo'n vijftien jaar op zolder had liggen. Het is natuurlijk niet goed, en gevaarlijk, om het vijftien jaar lang op zolder te hebben liggen." Al het vuurwerk gaat in een ton, wat aan het einde van de dag wordt opgehaald om vervolgens vernietigd te worden.

Wie tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk afsteekt, kan een boete riskeren. Om vuurwerkoverlast tegen te gaan, zijn er sinds gisteren speciale handhavingsteams in Hoorn op pad. Zij gaan specifiek af op vuurwerkmeldingen, die inwoners via de Facebookpagina kunnen doen. Er zijn op de eerste avond geen waarschuwingen of boetes uitgedeeld, wel kwamen er enkele tientallen meldingen binnen onder meer uit Kersenboogerd, Zwaag en de binnenstad.