Artis mogelijk vervolgd voor illegale sloop 19-eeuws interieur Groote Museum

"Het echte, oude materiaal is weg. Dat gevoel dat iets er al 150 jaar op heeft gezeten is belangrijk. Niemand zal dit expres hebben gedaan, maar er zijn wel fouten gemaakt. Bij dit interieur is het zonde, want van deze periode zijn er weinig gebouwen overgebleven."

Het Groote Museum is het oudste museum van Amsterdam en stamt uit 1855. Artis begon in 2003 met de plannen voor een algehele renovatie en restauratie van de monumentale gebouwen op het terrein. De restauratie van Het Groote Museum is daar een belangrijk onderdeel van.

"Om tot een goed herstelplan te komen heeft Artis een aanvullend kleuren- en historisch onderzoek laten uitvoeren om vervolgens met de architect een herstelplan op te stellen", legt de woordvoerder van de gemeente uit. "In 2021 is er een definitief herstelplan aangeleverd. Met het goedgekeurde herstelplan is een omgevingsvergunning aangevraagd om de herstelwerkzaamheden ook te mogen uit voeren." Die werkzaamheden zijn zo goed als afgerond.

Juridische stappen

"Monumenten & Archeologie heeft beoordeeld dat het verwijderen van de stuc- en verflagen een zeer zware overtreding betrof", aldus de gemeentewoordvoerder. "Naar aanleiding van dit advies heeft de omgevingsdienst een proces-verbaal opgemaakt. Dit is aangeboden aan het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Het OM beslist nu over de vervolgstappen."

Hoewel de herstelwerkzaamheden volgens de directeur van het Groote Museum zo goed als afgerond zijn, is het op juridisch gebied net begonnen. "Het is erg vervelend en naar dat het gebeurd is, maar het is nu aan de officier van justitie om een beslissing te nemen", geeft Balian aan. "Ik heb het heel erg gevonden, dit is me nog nooit gebeurd, want we zijn uitermate zorgvuldig. Het was geen kwade intentie, maar je krijgt het niet terug en dat is verschrikkelijk."

Een woordvoerder van het functioneel parket laat weten dat de zaak onderzocht wordt. "Artis heeft de vergunningvoorschriften overtreden.", luidt haar reactie. "We zien dat er flinke fouten, zware overtredingen zijn gemaakt. In het eerste kwartaal beslissen we of we al dan niet overgaan tot vervolging."