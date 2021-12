Burgemeester Wienen blikt terug: bruiloft, rellen in Schalkwijk en straks naar Den Haag?

Hij stapte dit jaar in het huwelijksbootje en kreeg als burgemeester onder meer te maken met ernstige rellen in Schalkwijk. Burgemeester Jos Wienen blikt vandaag bij ons radioprogramma 'NH Lunchroom' terug op een bewogen 2021. En als hij dan toch bij de microfoon zit, dan kan hij misschien ook het antwoord geven op de vraag die al langer in Haarlem rondzingt: wordt hij binnenkort misschien wel minister of staatssecretaris ?

Wienen moet lachen als hem die laatste vraag wordt gesteld. Hij vertelt dat er op dit moment helemaal niets speelt. "Ik heb aan de gemeenteraad laten weten dat ik graag nog een periode burgemeester van Haarlem wil zijn. Dus het is aan de gemeenteraad, die gaat daar binnenkort een uitspraak over doen."

Hoogtepunt: de bruiloft

In april trouwde Wienen met zijn geliefde Marian. Vanwege corona moesten ze het al drie keer uitstellen. "Het was een heel mooi feest. Geheel volgens de regels. Er was muziek, een prachtig lied in de trouwzaal. We hadden 30 gasten. Daarna een prachtige kerkdienst in de Bavo, dat is toch zo'n mooie kerk, echt fantastisch. Met ook prachtige muziek."

"Het diner zal de gasten nog lang heugen. Het werd namelijk een wandeling langs verschillende restaurants in de stad, waar ze de gangen konden afhalen en buiten opeten. De route ging door Haarlem, ze passeerden elkaar ook af en toe en kwamen langs ons huis om ons te feliciteren. Het was heel erg leuk."

Dieptepunt: de rellen in Schalkwijk

In januari ging het helemaal mis in Schalkwijk. Toen de avondklok werd ingesteld, gingen rellende jongeren de straat op en lieten een spoor van vernieling achter. Een dag die de burgemeester niet snel meer zal vergeten, omdat het toen ook nog privé erg zwaar voor hem was. "Terwijl mijn vader op sterven lag, ben je tegelijkertijd in contact met de politie. Er worden auto's in brand gestoken, er wordt geweld gebruikt tegen de politie, heel heftig allemaal."

Wienen is er trots op dat eventuele latere rellen preventief zijn voorkomen. "Door heel actief te zijn op social media, te kijken waar dingen worden aangekondigd en daar ook te zijn met de politie." Maar het draait niet alleen op dat soort momenten om agenten, maar ook om de bewoners zelf. In december leek het weer mis te gaan, maar toen stond de buurt op. "Dat was fantastisch. Op plekken waar mogelijk gereld zou worden, daar waren ook een groep Marokkaanse vrouwen en buurtvaders. Het is dus ook de samenleving die zegt 'wij willen dit niet'. "