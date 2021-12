Camera's op Plein 1945 moeten heibel tijdens oud en nieuw voorkomen

Plein 1945 in IJmuiden zal rond de jaarwisseling met camera's in de gaten gehouden worden. Dat heeft burgemeester Frank Dales gisteren besloten. Hij vreest ongeregeldheden op die plek. "Met de preventieve werking van camera's wil ik ervoor zorgen dat het rondom Plein 1945 rustig blijft", schrijft hij in een burgemeestersbericht.

Plein 1945 is regelmatig toneel van (onaangekondigd) protest geweest, analyseert de burgemeester, en is daarom nu ook weer een logische plek om naartoe te gaan.

Na één van persconferenties van de demissionair minister-president Rutte in november riep Dales de omgeving van het plein al uit tot veiligheidsrisicogebied. Rond de vorige jaarwisseling was het bovendien ook onrustig in IJmuiden en in Velsen-Noord, dat binnen de gemeente valt.

De gemeente heeft nog meer maatregelen genomen om de jaarwisseling ordelijk te laten verlopen. Zo is er voor het tweede jaar op rij een vuurwerkinleverpunt in Velsen-Zuid.