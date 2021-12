Het Sportmoment van Stef Swagers: bellen in het vliegtuig met Sander van Dijk

Door het jaar heen bellen we veel als journalisten. De ene keer is dat om iets te checken, de andere keer wil je iemand spreken over zijn prestatie. Eind oktober haalden de zaalvoetballers van Hovocubo de laatste zestien van de Champions League en een dag later hadden wij een radio-uitzending. De opdracht was simpel: bellen met coach Sander van Dijk.

Even voor half vijf kreeg ik een seintje dat ik kon bellen met de coach. Ik probeerde het twee keer, maar beide keren nam Van Dijk niet op. Wat bleek? Hij stond in de file bij de douane. Stress voor hem, omdat hij zijn aansluiting dreigde te missen. En stress voor mij, want dit was de enige kans om Van Dijk op tijd te spreken voor de radio-uitzending van 18.00 uur.

Hovocubo vloog om 14.30 uur vanuit Sarajevo naar Wenen. Daar had de ploeg een tussenstop van een klein uur om vervolgens door te vliegen naar Amsterdam. Die stop in de hoofstad van Oostenrijk was de ideale mogelijkheid om even te bellen met Van Dijk.

Het is zondag 31 oktober. De avond ervoor heeft Hovocubo zich op prachtige wijze geplaatst voor de Elite round van de Champions League . Dat deden de zaalvoetballers uit Hoorn in Bosnië en Herzegovina. Bellen met het buitenland is normaal gesproken geen probleem, dus ik zocht contact met de persvoorlichter.

"We hadden iets vertraging toen we weggingen", blikt Van Dijk terug op dat moment. "De tussenstop in Wenen was vrij kort gepland. In plaats van een uur werd dat dertig minuten. Dat was best wel even stressen, we moesten echt even rennen en vliegen."

Vanuit het vliegtuig

Het leek niet meer te lukken om Van Dijk te spreken. Om kwart over vijf probeerde ik het voor de laatste keer. En plots nam hij op. Van Dijk zat al in het vliegtuig, maar dat was voor hem geen probleem. Samen met zijn ploeg had hij ten slotte net een historische prestatie neergezet. Dit kon er in de euforie ook nog wel bij.

"Ik voelde me in het begin een beetje opgelaten. Ik had het gevoel of ik stond te bellen bij de kassa in de supermarkt. Maar aan de andere kant: het hoort bij het vak van een trainer. Dan moet ik in dat geval jou netjes te woord staan", aldus Van Dijk.

Eind goed al goed: Van Dijk was op tijd thuis en ik had het interview.