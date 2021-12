OM eist voorwaardelijke werkstraf tegen agent voor geweld bij aanhouding

Anderhalf jaar terug vond het incident plaats. Samen met een collega was de agent op 25 april 2020 aan het surveilleren in Hilversum. Het duo zag een auto rijden met hierin vier mensen, wat in strijd was met de toen geldende coronamaatregelen. De twee agenten spraken de mannen aan. Dat was voor één van hen aanleiding om zich provocerend te gedragen.

Vervolgens gebruikte de agent pepperspray en sommeerde hij de man op zijn knieën te gaan zitten. Daar had de man geen trek in. Nadat hij geen gehoor had gegeven aan wat hem was opgedragen, gaf de agent hem twee schoppen tegen zijn billen.

De grens van de bevoegdheid

Beelden van omstanders wijzen uit dat de man zich op dat moment niet meer verzette. Tevens had de agent hem niet gewaarschuwd dat hij geweld zou gaan gebruiken. Zo wordt het trappen namelijk wel aangemerkt. "Hiermee is de agent de grens van zijn bevoegdheid om geweld te gebruiken overgegaan", stelt het OM in een persverklaring.

Tevens heeft de aangehouden man aangifte gedaan van meineed. In het proces-verbaal stond dat hij tegen zijn benen was geschopt, terwijl hij tegen zijn achterwerk was getrapt. De agent heeft verklaard dat hij op het moment van schrijven van het proces-verbaal in de veronderstelling was dat hij de man echt tegen zijn benen had geschopt.

De officier van justitie heeft aangegeven dit een geloofwaardige verklaring te vinden. Daarom is vrijspraak gevraagd voor meineed, omdat de agent geen opzet zou hebben gehad in het vals opmaken van het proces-verbaal.

Niet vol uitgehaald