Noord-Hollanders ontvluchten de lockdown: 'Zoek een bestemming waar je welkom bent'

"Nu in Nederland niks kan willen de mensen massaal weg van hier. Ik heb vorige week erg veel last minutes geboekt", vertelt Mariska Tuijp van Yourtravel. De reisagent uit Volendam boekt vooral veel reizen naar de zon.

Last minute

"Het is ontzettend druk bij de last minute reizen", merkt ook de Aalsmeerse reisadviseur Annelies Stevens. "De mensen die eerder niet naar Oostenrijk konden vanwege aangescherpte coronaregels, willen nu toch nog op reis."

Normaliter stellen veel mensen in deze tijd een 'grote' reis samen voor de zomer. Dat gaat alleen niet meer zo makkelijk, want niemand weet hoe de wereld er in de zomer aan toe gaat. "Daarom gaan veel reizigers nu voor last minute reizen, dan weten ze beter waar ze aan toe zijn", aldus Stevens.

De reisbranche zit nog steeds in een turbulente tijd omdat inreisregels snel kunnen veranderen. "Vaccinatieregels die kort voor vertrek veranderen en waaraan klanten niet meer kunnen voldoen geven soms megaproblemen", vertelt Tuijp.

"Het kan echt alle kanten opgaan", vertelt John Admiraal van reisbureau Yourtravel. John zit al 35 jaar in het vak en vind de drukte nu nog wel meevallen. "Maar we hebben al twee jaar lang erg veel last van corona, dus het is wel lekker om nu weer te kunnen boeken. Ik heb er net nog twee naar Turkije geboekt, dat voelt toch goed."

Naar de zon

De grootste groep reizigers wil het liefste zo snel mogelijk naar de zon. "De meeste boekingen heb ik gemaakt naar de Canarische eilanden", vertelt Tuijp. "En ook een paar stedentripjes. Naar bijvoorbeeld Disneyland en Parijs."

Dubai en de ABC-eilanden zijn ook erg in trek. "Curaçao zit echt wel erg vol. Twee weken terug wilde ik daar reis boeken voor deze periode, maar toen waren er echt super weinig verblijfsmogelijkheden", vertelt Tuijp.

Het is niet zo dat de plekken met de soepelste inreisregels het populairst zijn onder de Nederlanders. "Zo moet je in Curaçao ook op de derde dag na aankomst een negatieve test laten zien", vertelt Stevens. "Maar mensen hebben het er wel voor over."

Tegen de adviezen in

De situatie verandert echter snel en niet alle landen zitten te wachten op internationale reizigers.

Frank Oostdam, directeur van brancheorganisatie ANVR, heeft dan ook een advies voor de reizigers: "Ga niet naar plekken waar je niet welkom bent." Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen liet al weten niet blij te zijn met de stroom Nederlanders. "Zoek een bestemming waar je wel welkom bent, die zijn er genoeg" vult Oostdam aan. "Als je welkom bent en je voldoet aan alle corona eisen dan kan je het prima op vakantie."