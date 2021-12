Kerklokken in plaats van vuurwerk tijdens de jaarwisseling? "Dit is een ingrijpende lockdown"

Twee politieke partijen in Alkmaar en Heerhugowaard vragen de kerken tijdens de jaarwisseling vrijdag op zaterdag de klokken te luiden. "Juist op de drempel van een nieuw jaar is er wel behoefte aan vormen om gezamenlijk feest te vieren", stellen de fracties van CDA en CU.

Het is de tweede keer dat ze de oproep doen om precies om 24.00 uur het nieuwe jaar inluiden met muziek. Dit doen zij vanwege het coronavirus, de lockdown en de onzekerheid vanwege de nieuwe virusvariant. Vorig jaar zou de oproep heel erg positief zijn ontvangen.

Gosse Postma van het CDA in Alkmaar zegt: "Het luiden van de klokken door alle kerken is een mooi teken van verbondenheid en hoop in deze tijd." Ronald van Veen van ChristenUnie Alkmaar vult aan: "Dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen, maar zich verbonden weet in deze moeilijke tijd."

Julius Meijer (18) mocht dus van 2020 op 2021 de klokken van de waagtoren luiden. "Normaliter brengt vuurwerk mensen bij elkaar. Met het luiden van de eeuwenoude kerkklok hoop ik wat saamhorigheid en hoop te creëren", vertelde hij daarover tegen NH Nieuws.