De Peiling: reizen naar het buitenland kan alleen als het noodzakelijk is

Terwijl wij hier midden in een lockdown zitten, zijn bij onze zuiderburen de horeca en winkels wel open. Veel Nederlanders nemen het er dan ook van en gaan richting België om te shoppen of een hapje te eten. Steden als Brussel en Antwerpen puilen uit van de Hollanders en de Nederlandse Spoorwegen raadt reizigers af om de trein richting deze steden te pakken, tenzij het echt noodzakelijk is.

Lekker een dagje shoppen, een drankje doen op het terras of naar het museum. Bij ons kan dat voorlopig nog niet maar bij onze zuiderburen wel. Winkels en musea zijn in Vlaanderen gewoon open en de horeca is zelfs tot 23:00 uur geopend. Veel Nederlanders vluchten dan ook naar België om een dagje uit te gaan. Ook op de snelwegen naar het zuiden is het druk.

De NS raadt reizigers af om de trein richting Antwerpen en Brussel te pakken, tenzij het echt noodzakelijk is. Volgens het spoorbedrijf is het onmogelijk om voldoende afstand te houden vanwege het grote aantal reizigers.

Rutte roept op niet over de grens te gaan

Niet alleen België, maar ook landen als Frankrijk en Duitsland worden nu druk bezocht door Nederlanders. Vorige week deed demissionair premier Mark Rutte nog een oproep dat het niet de bedoeling is de grens met Duitsland en België over gaan om daar bijvoorbeeld te gaan shoppen. Hij benadrukt dat het advies geldt om zo min mogelijk contact te hebben met anderen.

Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen is niet blij met de komst van de Nederlanders. Wat haar betreft komen Hollanders nu even niet op bezoek. Maar Nederlanders trekken zich weinig aan van dat advies.