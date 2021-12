Amstelland NL V IJskoude duik in Ouderkerkerplas als manier om levensstijl te resetten

Je lichaam zegt: no way! Maar het dan tóch doen, het overwinnen van je letterlijke koudwatervrees, is wat Sharief Niamut tot kunst heeft verheven. Zo start de personal coach óók met temperaturen rond het vriespunt of daaronder, neemt hij iedere dag een duik in het open natuurwater en begeleidt hij andere mannen tijdens hun eerste confrontatie met het koude water.

Het is tien uur in de ochtend, de temperatuur schommelt rond het vriespunt en er staat op het strandje van de Ouderkerkerplas een gemeen windje. Sharief arriveert met zijn neefje Tim om hem te coachen in wat zijn allereerste koude duik in open natuurwater moet worden. "Ik vind het wel spannend", zegt Tim, "maar ik ben enthousiast. Het is misschien extreem, want het is nu heel koud, maar ik wil een gezondere levensstijl. Het sterker worden in je hoofd hoort daar ook bij en deze confrontatie helpt hopelijk." Weerbaarder worden in tijden van het virus Sharief, die in het verleden een opleiding volgde bij 'the ice-man' Wim Hof, weet wat voor fysieke en mentale voordelen te behalen zijn als je jezelf blootstelt aan extreme kou. "Door het overwinnen van je koudwatervrees word je mentaal sterker, leer je beter omgaan met stress", aldus Sharief. "Het jezelf weerbaarder maken, is zeker ook in tijden van het virus, niet onbelangrijk." van het begeleiden en coachen van mannen heeft Sharief zijn levenstaak gemaakt. Met zijn organisatie 'De Mannencirkel' beoogt hij deelnemers het beste uit zichzelf te halen.

Quote "Het is fantastisch de dag zo te starten. Ik raad het iedereen aan" Jordi Knijpinga, koudwaterzwemmer