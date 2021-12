Stichting Vliegveld Hilversum reageert op politieke bouwplannen: "Geen verstening van de natuur"

"Je moet niet denken aan een drukke provinciale weg door Loosdrecht en dwars door natuurgebied naar Hollandsche Rading", schrijft het bestuur. "Een weg is één, maar een woonwijk is twee. Dat is verstening van de natuur en ons inziens is dat zeer onwenselijk."

Het bestuur van de stichting reageert op het punt in het verkiezingsprogramma van de VVD Hilversum. De liberalen willen onderzoeken of het mogelijk is om woningbouw te realiseren op Vliegveld Hilversum en eventueel op het nabijgelegen MOB-complex en de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Met een nieuwe woonwijk daar creëert Hilversum een nieuwe rondweg, waardoor de overvolle Diependaalselaan (N201) minder belast gaat worden. Dat is een belangrijke achterliggende gedachte van de VVD.

Vliegveldballetje

Overigens was het de PvdA Hilversum die het vliegveldballetje voor het eerst op gooide. In een blog in juni stelden de sociaaldemocraten al voor dat het bouwen van 600 tot wellicht 1.000 woningen uitkomst zou bieden in deze tijd van extreme woningnood. Bijkomend voordeel is dat de grond eigendom is van de gemeente.