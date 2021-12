Vier buitengewone Noord-Hollandse prestaties in een buitengewoon jaar

Ondanks alle lockdowns zat het afgelopen jaar nog vol met bijzondere prestaties. Zo wist jeugdbrandweerman Max twee keer te genezen van leukemie, won een Texels talent goud op de Paralympische Spelen, ging een Zaankanter viral na een indrukwekkende sprong en liep marinier Robin vijf marathons in vijf dagen. We zetten ze op een rijtje.

NH Nieuws / Mark Arents

Brandweerman Max (16) geneest twee keer van leukemie Bij de brandweer lopen genoeg helden rond, maar Max de Bruin uit Bussum heeft wel iets heel speciaals voor elkaar gebokst. De 16-jarige jeugdbrandweerman is maar liefst twee keer genezen van leukemie. "Toen hij dertien was kreeg hij voor het eerst de diagnose leukemie", vertelde zijn moeder eerder dit jaar aan NH Nieuws. Na acht maanden aan zware behandelingen wordt Max gezond verklaard. Om het goede nieuws te vieren besluit hij direct bij de jeugdbrandweer te gaan. "Al heel lang weet ik dat ik bij de brandweer wil en dan is het heel leerzaam om bij de jeugdbrandweer te beginnen", vertelt Max. Net geen jaar was Max gezond, 364 dagen later keerde de leukemie terug. Hij moest wederom een zwaar traject in van chemotherapieën en andere behandelingen. Met de hulp van zijn nieuwe vrienden bij de brandweer wist Max voor een tweede keer te genezen. Niet veel later stapte hij snel weer de brandweerauto in om met de jeugdbrandweer aan de slag te gaan.

Larissa Klaassen en Imke Brommer trainen in Apeldoorn - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Texelse baanwielrensters Larissa en Imke pakken paralympisch goud Tijdens de Paralympische Spelen in Tokio was Larissa Klaassen maar op één ding gefocust: samen met haar bijrijder Imke Brommer de gouden plak mee nemen naar Texel. En dat lukte op de 1.000 meter tijdrit. Het duo was bijna 1,5 seconde sneller dan de Britten, die met het zilver naar huis gingen. Vijf jaar geleden moest Klaassen zelf nog genoegen nemen met de zilveren plak, maar dat is nu wel anders. Voor de race in Tokio was Klaassen, die een visuele beperking heeft, gewisseld van bijrijder. Samen waren ze gebrand op het goud. "We rijden de planken uit de baan en dan gaan we zien wat het oplevert", zeiden ze voor hun vertrek naar Tokio tegen NH Nieuws. De hele Nederlandse paralympische ploeg zette een wereldprestatie neer in Tokio en haalde 59 medailles binnen: 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons.

RTV Zaanstreek

Zaanse freerunner Tycho gaat viral met 'insane' sprong De 18-jarige Zaankanter en freerunner Tycho Dekker dacht er al vaker aan om over de vijf meter brede gracht in het centrum van Zaandam te springen. "We dachten dat het 'insane' zou zijn als dit mogelijk was", vertelde Tycho tegen NH Nieuws. In april waagde hij de sprong. De eerste sprong ging gelijk goed. Kort daarna ging de Zaanse waaghals viral op Dumpert. Het succes kan niet zonder vervolg blijven. "We weten nog niet waar en wanneer", zegt Tycho's vriend Myles, "maar we zijn op zoek naar een nieuwe sprong!"

Robin uit Nederhorst rent vijf marathons om taboe PTSS te doorbreken Het is marinier Robin Imthorn uit Nederhorst den Berg gelukt: hij heeft vijf marathons gelopen in vijf dagen. Hij liep al die kilometers om aandacht te vragen voor PTSS en het taboe dat daar omheen zit te doorbreken. Robin heeft zelf last van PTSS nadat hij twee aanslagen meemaakte tijdens zijn uitzending in Afghanistan. Naast de ongelofelijke hoeveelheid kilometers, 211 om precies te zijn, die Robin aflegde, haalde hij ook een flinke duit op. Hij haalde bijna 20.000 euro op voor verschillende stichtingen waaronder Stichting PTSS. Zij organiseren uitjes voor militairen en hulpverleners die PTSS hebben opgelopen tijdens hun werk. "Er is al een mega-impact geweest met wat ik gedaan heb", vertelde Robin aan NH nieuws. "Als ik kijk naar de berichten die ik krijg en de geluiden daaromheen. Dus dat doel is bereikt."