ME wil staken tijdens geplande coronademonstratie op Museumplein

De Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam wil aanstaande zondag staken. Die dag wordt er in stad een coronademonstratie georganiseerd die 's middags begint op het Museumplein. De ME wordt bij dit soort demonstraties juist vaak ingezet.

Fred Driessen van de politievakbond ANPV laat weten dat de actie wordt gepland omdat er ze er bij de politie te weinig mankracht is en de druk steeds hoger wordt. "De politiemensen lopen op hun tandvlees. In de cao staat dat er per kalenderjaar maximaal 240 uur aan overuren mag worden gedraaid, maar het gros van de mensen zit daar in november al ruim overheen."

Omdat de bonden niet het idee hebben dat er vanuit Den Haag een aanpak komt voor het personeelstekort, worden een reeks acties aangekondigd, waaronder een werkonderbreking aanstaande zondag. Driessen vervolgt: "Als het echt uit de hand loopt, zet de ME zich alsnog in tijdens de demonstratie."

'Geen uitzicht op verbetering'

Ook voorzitter van de Nederlandse politiebond Jan Struijs onderstreept dat de actie niet voor niets is. "Met name de ME zegt dat het niet vol te houden is. Met te weinig mensen moeten er te veel worden gedaan. Ze lopen op hun laatste benen en er is geen uitzicht op verbetering in het nieuwe regeerakkoord", zegt hij vandaag tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Struijs: "We krijgen al 2 jaar mooie praatjes. Ik heb veel met bewindslieden gesproken, maar dat heeft nog niet veel zoden aan de dijk gezet. Dus we voeren de druk op."

Burgemeester Halsema wilde nog niet reageren op de geplande staking.