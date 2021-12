Het sportmoment van Erik-Jan Brinkman: straatvoetballen met de revelatie van Telstar

Het liefst voetbalt Yassine Zakir nog elke dag op straat, maar nu als speler van Telstar is dat niet handig. Aan het begin van dit seizoen maakte ik een portret van de 24-jarige rechtsback en nu in de winterstop zoek ik hem weer op en blik met hem terug op zijn eerste maanden in het betaalde voetbal. "Ik geloof in mezelf, maar ik sta wel versteld van hoe rap alles is gegaan."

Telstar-speler Zakir en verslaggever Brinkman

In een pannakooi in de Amsterdamse wijk Geuzenveld laat Yassine Zakir zien zeer behendig te zijn op de vierkante meter met de bal. Tussen het voetballen door vertelt Zakir enthousiast over zijn hoogtepunten van de eerste seizoenshelft. "Mijn debuut tegen FC Emmen met gelijk een assist op Glynor Plet en dat Louis van Gaal onze trainer was." Tekst loopt door onder de video.

Portret van Yassine Zakir - NH Nieuws

Compliment "Tijdens de eerste training vertelde Louis van Gaal dat ik de beste speler van Telstar was", vervolgt Zakir zijn verhaal over de bondscoach. Van Gaal nam in september de Witte Leeuwen voor één week onder zijn hoede. "Dat is een mooi compliment die ik me zak steek en meeneem voor de rest van mijn carrière."

Loodgieter Een jaar geleden speelde Zakir bij zaalvoetbalclub White Stones uit Egmond aan Zee. En verder verdiende hij tot voor kort z'n geld als loodgieter. Nu is hij fulltime prof in Velsen-Zuid en ziet z'n leven er heel anders uit. "Veel mensen vonden mij knettergek dat ik nog droomde van een leven als profvoetballer, maar ik trok me er weinig aan. Dit is een jongensdroom die uitkomt." Tekst loopt door onder de video.

Goals van Yassine Zakir als zaalvoetballer van White Stones - NH Nieuws

Een akka in de lucht of een driedubbele schaar. Zakir demonstreert in de pannakooi dat hij het allemaal beheerst. Alsof de bal zit vastgeplakt aan zijn voeten. Jarenlang bracht hij vele uren door op de pleintjes in Amsterdam-West. Hier ontwikkelde Zakir z'n skills en daar profiteert hij als speler van Telstar dagelijks van. Op papier staat hij rechtsback, maar de balvirtuoos speelt vaak zelf één zijn tegenstanders uit en stoomt regelmatig op over de rechterkant. "Ik voel dat ik steeds sterker word en dit is pas het begin." Zakir speelde negentien officiële wedstrijden in de eerste seizoenshelft en scoorde eenmaal tegen Spakenburg voor de beker. Tekst loopt door onder de foto.

Telstar-speler Yassine Zakir met verslaggever Erik-Jan Brinkman

PSV Over anderhalve week hervat Telstar het seizoen. De ploeg van Andries Jonker staat er met de zeventiende plek niet goed voor, maar de ambitieuze Zakir straalt van oor tot oor als het gaat over de tweede seizoenshelft. "Ik kijk uit naar de bekerwedstrijd tegen PSV en we kunnen zomaar eens verrassen." Telstar neemt het 20 januari op in de achtste finale tegen de winterkampioen van de eredivisie. "Het lijkt mij een mooie ambiance daar in het Philips Stadion en we gaan het PSV zeker moeilijk maken." Voor de competitie mag Zakir al eerder zijn kunsten vertonen. Zondag 9 januari neemt Telstar het op tegen buurman FC Volendam in de Vissersderby.