IJspret in de provincie dit jaar: van romantiek tot topprestaties op natuurijs

Wanneer het kouder wordt, staan velen al te popelen om de schaatsen van zolder te halen en het natuurijs te betreden. Afgelopen jaar zijn er dan ook veel herinneringen op het ijs gemaakt. Zo liet de dansende agent haar rol even los op het ijs tijdens het maken van de pirouetten en werd een sprookje werkelijkheid tijdens een aanzoek op het ijs op Valentijnsdag.

Linden van Bemmel, kunstschaatskampioen van de Prinsengracht. - Thomas Schlijper

Op de Prinsengracht draaide Linden van Bemmel (20) sierlijke pirouettes tot groot vermaak van voorbijgangers. Het ijs bleek dik genoeg en net zo hard als de kunstijsbanen die Linden gewend is. Een filmpje van haar danskunsten werd al 200.000 keer bekeken. "Het begon al zaterdagavond. Ik zag op tv dat mensen op de Prinsengracht hadden geschaatst. Dan kan het ook op de Herengracht, dacht ik. Dus toen ben ik 's morgens vroeg gegaan. Het was echt een droom die werkelijkheid werd, ik wilde dit al zo lang. Ik was met mijn vader en ik was eerst best bang. Maar hij stond ernaast met een heel groot touw, en hij zei dat hij me zou komen redden als ik erin zou vallen", vertelde Van Bemmel aan NH Nieuws.

Quote "Eerst had ik het niet door dat er zo veel mensen waren, tot ik uit mijn pirouette kwam" Linden van bemmel

Onder het toeziend oog van tientallen omstanders gaf Linden een show weg. In haar eentje, op een lege Prinsengracht. "Het was echt puur geluk! Eerst had ik het niet door dat er zo veel mensen waren, tot ik uit mijn pirouette kwam. Toen had ik zoiets van: wow! Ik kreeg dat gevoel weer van optreden voor een publiek." 'Ja, ik wil' op Valentijnsdag en natuurijs De perfecte combinatie: Valentijnsdag en mooi natuurijs. Voor Toby Timmer uit Haarlem was het de ultieme kans om zijn Carolina ten huwelijk te vragen. Een aantal familieleden waren volgens plan in de buurt en Toby's vader filmde het aanzoek. Voor Caroline kwam naast de verrassing het sprookje dan ook uit: "Ik voelde me echt een prinses." Toby en Carolina zijn op dat moment al bijna 10 jaar samen en hebben een zoontje van 4 jaar. En dat Toby zeker was over de trouwplannen, werd volgens hem extra duidelijk door het onstuimige jaar. "Ik ben zelf ondernemer in de sport, het was een turbulent jaar, als we dit door zijn gekomen, dan zit het wel goed." Tekst gaat verder onder foto.

Eigen foto

Carolina had niet verwacht dat ze op het ijs ten huwelijk gevraagd zou worden. "Ik heb ontzettende vlinders, het was echt een sprookjesweekend. Het was al zo'n leuk weekend op het ijs. Het aanzoek was zo romantisch. Het was ook heel leuk dat ons zoontje en nichtje erbij waren", aldus Carolina. Dansende agent maakt veel indruk met pirouettes Op de Oosterplas in Bloemendaal gaf de 21-jarige agente een flinke show. Zij schaatste een aantal pirouettes op het glad geschaatste ijs en maakte bij collega's veel indruk. "Ze is een kersverse agente. Wij keken ook met trots en verbazing naar de beelden", liet een politiewoordvoerder weten. Ondanks dat de agente net nieuw was bij de politie-eenheid van Noord-Holland, gooide zij meteen hoge ogen. De woordvoerder vertelde destijds aan NH Nieuws dat de agente en talentvolle schaatser net begonnen was met haar politieopleiding. Tekst loopt door onder foto.

21-jarige agente op het ijs in Bloemendaal - Derrick van der Wijngaart

"Ze is nu bezig met het onderdeel dat ze in uniform op straat moet lopen om te ervaren hoe dat is en hoe mensen reageren op een blauw uniform", aldus de woordvoerder. "Daarnaast was ze op het ijs om te controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd." Zandkunstenaar gaat vreemd met sneeuw NH Nieuws zocht Maxim Gazendam uit Kortenhoef afgelopen jaar op. Normaal is hij in de weer met zand, maar afgelopen winter gebruikte de kunstenaar een ander natuurlijk element voor zijn kunst: sneeuw. In de bossen bij Garderen, een plaatsje op de Veluwe, bouwde hij met een team aan 'de grootste iglo van Nederland'. Helemaal nieuw is het werken met sneeuw niet voor Gazendam, zo blijkt. "Ik maak wel vaker sneeuw- en ijssculpturen, dus op zich zijn we het wel gewend. De omstandigheden zijn iets anders, we zijn wat dikker aangekleed." Tekst gaat verder onder foto.

Wat de techniek betreft is bouwen met zand en sneeuw als 'appels met peren vergelijken', vertelt Gazendam. "Met sneeuw en ijs werk je met heel andere gereedschappen. Met kettingzagen en beitels, daar waar je in zand natuurlijk met scheppen en troffels werkt. Dus het is even wat anders, maar niet minder leuk." Mooie plaatjes En na al deze mooie persoonlijke verhalen waren er ook vele bijzondere winterse taferelen in de provincie te vinden. Zo ontving NH Nieuws prachtige winterplaatjes in de mailbox, waaronder onderstaande foto van Rochelle gemaakt in Enkhuizen. Aan deze vijf winterpretmomenten is te zien dat Noord-Hollanders ondanks het soms 'koude' en eenzame jaar, ook mooie, stille en indrukwekkende momenten in de natuur hebben mogen beleven.