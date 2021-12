Elfde grote metrostoring dit jaar: "Plat gezegd, ik word er schijtziek van"

Opnieuw stonden reizigers vanochtend voor niks op de metroperrons in de stad. Het volledige metroverkeer werd om 9.00 uur namelijk volledig platgelegd . Het is al tien keer eerder gebeurd dit jaar.

Voor veel reizigers is de maat inmiddels vol. "Ik ben normaal wel iemand die positief blijft. Maar als je voor werk veel te laat komt bij een cliënt dan is het op een gegeven moment niet meer te verklaren", zei iemand die een uur te laat was.

Niet op te vertrouwen

"Plat gezegd word ik er schijtziek van", zegt een ander. "Het is gewoon om moe van te worden vaak. Er is gewoon niet op te vertrouwen en dat is vervelend."

Net als bij de eerdere storingen dit jaar, die ook bijna allemaal een uur duurden, was het nieuwe metrobeveiligingssysteem de oorzaak. De storing van vanochtend kwam twee weken geleden nadat verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries zei dat er langzaam weer stapjes vooruit gezet werden met het nieuwe metrosysteem.

Niet binnen een halfuur

De Vries schreef toen ook in een brief dat het metroverkeer bij nieuwe verstoringen binnen een halfuur na een reset opgestart kan worden. Dat was vanochtend niet zo. Pas rond 10.00 uur gingen de eerste metro's weer rijden.

"Eigenlijk kan ik niet meer van de metro's uitgaan", vond een reiziger. "Dus dat is wel balen. ik ben weer te laat op werk."