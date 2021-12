Huis cameraman AT5 beschadigd door zwaar vuurwerk

Maandagavond rond 22.45 uur werd er voor de eerste keer zwaar vuurwerk naar binnen gegooid, de tweede keer was dinsdagochtend om 7.00 uur. Glas is naar binnen geblazen, de deur is ontzet en er was flinke schade in de gang van de woning. Ook stond de woonkamer vol met rook. Hij is hij via het raam naar buiten gegaan. Buren hebben de hulpdiensten ingeschakeld.

De cameraman is flink geschrokken. De politie laat weten dat het om een gerichte actie zou kunnen gaan maar dat alle scenario’s worden onderzocht.