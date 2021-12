Deze vijf heldendaden maakten het afgelopen jaar extra bijzonder

Mandy en Ramona redden dit jaar zestien Roemeense honden van de dood en de kleine Zaid wist drie meerkoetjes in veiligheid te brengen. Na de avondklokrellen kwamen de Haarlemse scholieren meteen in actie, de Zwaagse Jan doneerde maar liefst 75 fietsen en ook de hondenzoekgroep Hoorn rukte dit jaar weer uit. Een terugblik op vijf heldendaden in onze provincie van het afgelopen jaar.

Isa (2) met de fiets die ze kreeg via de actie van Jan en Lida. - Ronald Veltmeijer / NH Nieuws

Jan verrast 75 kinderen met een nieuwe fiets De Zwaagse Jan Kooijman en zijn vrouw Lida delen al jaren fietsen uit. Samen met een groep vrijwilligers knappen ze oude fietsen op en doneren ze aan gezinnen uit de regio West-Friesland die het financieel moeilijk hebben. Een heldendaad op zich. Maar na de watersnood in Limburg maakte het stel een uitzondering en laadden ze hun hele bus vol met fietsen, op weg naar het zuiden. "Ik hoop dat we wat kunnen betekenen. Als het maar een klein beetje is, dan is dat mooi meegenomen" vertelde Jan destijds aan NH Nieuws. In totaal gingen er 75 fietsen richting het zuiden. Een van die fietsen belande bij de tweejarige Isa. Het gezin van Isa moest wegens de watersnood vluchtten uit hun eigen huis en verbleven noodgedwongen in een vakantiepark van Landal. Een ramp, en dan was Isa ook nog eens jarig. Ze kreeg een roze-witte fiets toegestuurd en een rode envelop met een kaartje van Jan en Lida. "Ze is er heel blij mee", vertelde haar vader Ronald Veltmeijer. "Ik vind het echt geweldig, heel fijn dat ze dit konden doen."

Zaid Doukhri

Zaid (9) redt pasgeboren meerkoetjes Toen Zaid aan het voetballen was in Osdorp en drie jongens zag overgooien met pasgeboren meerkoetjes wist hij dat hij moest ingrijpen. De Amsterdamse Zaid is namelijk een echte dierenvriend. Dapper stapte hij op de jongens af en jaagde ze weg. De kuikentjes waren er niet goed aan toe. Zaid belde gelijk de dierenambulance en hield de geschrokken meerkoetjes onder zijn jas, want pasgeboren kuikentjes moet je warm houden. "Het leek erop dat een vogeltje zijn nek en beentje had gebroken", vertelde Zaid aan NH Nieuws. "Toen heb ik van popcornbakjes een bedje gemaakt met watjes erin." Dankzij de heldendaad van Zaid hebben de kuikentjes het gered, vertelde een medewerker van de dierenambulance. "Ik hoop dat andere kinderen hem als voorbeeld zien."

Leerlingen van het Rudolf Steiner College ruimen de puin op - NH Nieuws / Paul Tromp

Scholieren ruimen puin na avondklokrellen Vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie: de avondklokrellen van januari lieten een spoor van destructie achter. Terwijl iedereen nog aan het bijkomen was van de rellen, kwamen de leerlingen van het Haarlemse Rudolf Steiner College in actie. "Ik reed vanmorgen met mijn fiets door het glas heen en toen dacht ik: 'dat is ook heel vervelend voor anderen'", vertelde Anouk aan NH Nieuws. Op en rond de Belgiëlaan ligt het nog vol met glasscherven en stenen. Samen met wat klasgenoten ruimde ze het puin op van de rellen in Schalkwijk. Met wat bezems en scheppen, geleend van de conciërge, en de inzet van de voorbeeldige leerlingen is de buurt zo weer schoon. "Ik heb zelf ook ooit geprotesteerd voor een beter klimaat", vertelt Anouk. "Maar dan wel netjes, want ik snap niet dat je dingen gaat slopen"

Ramona Bleyie met haar voormalige zwerfhond Tosti (l) en dierenpension Tussenwijck in Wijk aan Zee - Eigen beeld

Drie IJmuidenaren redden 16 honden van de dood Het begon allemaal met een filmpje van een opgesloten hond in een dodencel in Roemenië, en eindigt met zestien geredde honden die onderweg zijn naar Wijk aan Zee. Mandy zet zich al jaren in voor zwerfhonden in Griekenland en zag per toeval via een website een filmpje van een hondje in een Roemeense dodencel. Samen met vriendin Ramona besloten ze om het hondje, Calief, te kopen en daarmee te bevrijden van de dodencel. "Maar toen ik het filmpje bekeek, hoorde ik geblaf en realiseerde me dat er nog veel meer honden in die dodencel zaten", vertelde de IJmuidense Ramona aan NH Nieuws. Die viervoeters konden ze natuurlijk niet in de steek laten. Samen met Mandy en stadsgenoot Kini van Wijk, beiden ook woonachtig in IJmuiden, zette zij een inzamelingsactie op met een prachtig resultaat: binnen no-time hadden ze het geld bij elkaar om alle 16 honden in de dodencel vrij te kopen. Het was nog een hele klus om ze alle zestien gezond en wel naar Nederland te krijgen, maar het is gelukt!

NH Nieuws / Chantal Bos

Hondenzoekgroep Hoorn op een missie Als hond Ricky overnacht bij een oppas in Hoorn schrikt hij zo van de nieuwe omgeving dat hij zich uit het uitlaat tuigje wurmt en het op een lopen zet. Binnen de kortste keren is de kleine Ricky nergens meer te bekennen. Dit klinkt als een opdracht voor de Hondenzoekgroep Hoorn. De vrijwilligers van het zoekteam zoeken 30 uur lang non-stop en vinden Ricky uiteindelijk terug op een druk kruispunt. "Een van onze vrijwilligers heeft de auto dwars over de weg gezet. Toen rende hij alsnog weg en belandde in de sloot. Onze vrijwilligster is erachteraan gesprongen, en heeft Ricky uiteindelijk weten te vangen", vertelt Peter Kaagman van de Hondenzoekgroep aan NH Nieuws. Baasje Kim Laske en haar dochters Fay (7) en Kate (6) uit Wervershoof zijn de groep eeuwig dankbaar. Daarom beginnen ze een inzamelactie voor de aanschaf van een busje voor de vrijwilligers van de zoekgroep. Fay: "Dan kunnen ze daar allemaal spullen in doen, die ze nodig hebben om dieren te redden!"