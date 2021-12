'Vijf keer tranen van geluk' tijdens bijzondere momenten van 2021

Er vloeiden in onze provincie het afgelopen jaar veel tranen van geluk. Tranen vanwege eigen geluk, geluk voor iemand anders of simpelweg door het weerzien van een geliefde. NH Nieuws zette de meest bijzondere momenten voor je op een rij.

Maaike Polder & Hans van Kessel / NH Nieuws

Tranen in Zandvoort na historische race Dat er flink werd meegeleefd tijdens de historische Formule 1 race dit jaar, was duidelijk. De Zandvoortse racefans zaten tot de laatste ronde op het puntje van hun stoel, net zoals iedereen die meekeek in de provincie. "Ik ben zo blij en vooral voor mijn papa, die staat daar nu een groot feest te vieren", vertelde een fan terwijl de tranen van geluk over haar wangen rollen. "Zo trots!" Een andere jonge fan (rechts op bovenstaande foto) was ook in tranen: "Max deed het niet normaal goed joh, erachter planken. Hij heeft hem gewoon!" Syrische vluchteling Zohor (32) stemt voor het eerst Zohor Al Masry mocht dit jaar voor het eerst stemmen in een stemlokaal in Hoorn. "Ik kan gewoon stemmen, zonder bloed, zonder oorlog, zonder schreeuwen", vertelde zij toen. Sinds vijf jaar woont Zohor in Nederland en op 17 maart mocht ze dan echt voor de eerste keer in haar leven stemmen. Samen met haar man Mohammed ging zij op pad naar de stembus. Al Masry is van Palestijnse afkomst en woonde al jaren in Syrië. Wat haar in Syrië niet gebeurde, gebeurt haar in Nederland wel: ze krijgt de nationaliteit van het land waarin ze woont. Op deze speciale dag liet zij een traan toen ze voor het eerst gebruikmaakte van haar stemrecht. Als ze haar stembiljet nog maar net in de stembus heeft gestopt, fluistert ze verslaggever Sander met een glimlach toe: "Vrijheid is te makkelijk." Eenmaal buiten staan de tranen haar in de ogen. "Ik gebruik vandaag een rode pen, en wij gebruiken in ons land rood bloed. Dat zijn echt grote verschillen." Tekst gaat verder onder foto.

Zohor stemt voor het eerst in haar leven - Sander Huisman / WEEFF

Pandora de vermiste Schipholhond Staffordshireterriër Pandora ontsnapte uit het dierenhotel op Schiphol en werd pas na ruim een week teruggevonden. De vader van de eigenaar had samen met zo'n veertig vrijwilligers een weekend lang helpen zoeken naar de hond. Hij kwam dan ook woorden tekort om de Hulpgroep Vermiste Honden te bedanken toen hij herenigd werd met Pandora. De vermiste hond werd uiteindelijk in een maisveld onder de rook van de Kaagbaan van Schiphol teruggevonden. De hulpgroep van vrijwilligers en vader Tony Pereira vermoedde dat de hond zich een week lang op deze locatie verborgen wist te houden. Omstanders zagen de hond al meerdere keren in de omgeving van De Hoek bij Hoofddorp. Door een geurspoor, een opname van de stem van de eigenaar en een vangkooi werd Pandora gelokt en teruggevonden. Al met al zorgde Pandora naast tranen ook voor tranen van geluk. Tekst gaat verder onder foto.

Staffordshireterriër Pandora is vlakbij Schiphol teruggevonden - Hulpgroep Vermiste Honden NH/ZH

Standbeeld voor ziekenhuiskat Wodka De overleden en voor velen bijzondere ziekenhuiskat Wodka kreeg dit jaar een eigen standbeeld voor de ingang van het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Wodka was niet zomaar een kat, maar een steun en toeverlaat voor veel medewerkers en patiënten in het ziekenhuis. Om het overleden dier niet te vergeten, werd een crowdfunding opgezet om Wodka in brons te vereeuwigen. Wodka had lymfeklierkanker en overleed in april, nadat baasje Dominique Bieman besloot hem het verdere lijden te besparen en hem in te laten slapen. "Het was ontzettend moeilijk, maar ik merkte aan hem dat hij er vrede mee had. Je verliest eigenlijk je kind", vertelde zij aan NH Nieuws. Door het standbeeld hoopt Bieman dat Wodka nog steeds een belangrijke rol kan vervullen: "Ik hoop dat hij ook nu nog troost kan bieden." Tijdens de onthulling rolde er dan ook meerdere tranen. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zegt Bieman, terwijl zij een traan wegveegt. "Blijdschap en ontroerend door elkaar heen." Tekst loopt verder onder foto.

Dominique Bieman voor het standbeeld van haar Wodka - NH Nieuws

Nieuwe pick-up voor zwerfvuilprikker Toon Toon van Wijnen is vrijwillig vuilprikker en kon zijn geluk niet onder het doek vandaan een elektrische auto tevoorschijn werd getoverd. Een maand lang wist hij dat 'fans' bezig waren om iets voor hem te organiseren, maar wat de verrassing precies was, daarvan had hij geen idee. "Het is niet te geloven", aldus Toon.

Quote "Ik ben zo ontzettend blij: ik kan weer lekker mijn ding doen" Toon van Wijnen

Toon is zo ontzettend blij en ontroerd 'dat hij gewoon weer lekker bezig kan zijn' en dat kan hij zeker. Al jaren houdt hij de omgeving schoon, eerst in diens van de gemeentereiniging Haarlem en na zijn afkeuring, als vrijwilliger. Na een reportage van NH Nieuws waren de initiatiefnemers van het inzamelen voor een nieuwe elektrische auto voor Toon zo geraakt, dat ze een actie begonnen. Zo kan Toon zijn werk blijven doen. Zelf wist hij niet waar de crowdfunding toe zou leiden. 'Dat media en bewoners dit voor elkaar hebben gekregen', dat had hij niet gedacht. "Ik ben zo ontzettend blij: ik kan weer lekker mijn ding doen."

Toon in zijn nieuwe auto - NH Nieuws/Fred Segaar