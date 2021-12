Stoltenborg, Mol en Ramler komen te kort op 10 kilometer bij OKT

Geen Noord-Hollands succes op de 10 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Zowel Mats Stoltenborg, Bart Mol als Victor Ramler eindigden niet in de top twee en misten zo kwalificatie voor de aankomende spelen in Peking. Jorrit Bergsma werd eerste, Patrick Roest tweede.

In Thialf was Hoofddorper Stoltenborg uiteindelijke de beste Noord-Hollander op de zesde plaats in een tijd van 13:03.42. Ramler uit Amsterdam en Mol uit Wervershoof eindigden respectievelijk als negende en tiende op meer dan een halve minuut van Stoltenborg.

De winst ging uiteindelijk naar Bergsma (12:42.39), die ruim acht seconden sneller was dan Roest. Beide schaatsers plaatsten zich gisteren ook al voor de vijf kilometer in Peking.