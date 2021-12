Bewoner van 'berucht pand' aan de Steengracht uit woning gezet

De bewoner van een pand aan de Steengracht in Den Helder zal niet meer terugkeren naar zijn woning. Het pand werd berucht nadat het werd beschoten en er brand woedde. Burgemeester Jan de Boer heeft omwonenden per brief over het vertrek geïnformeerd.

"Vanuit de gemeente is er gesproken met de eigenaar van het pand. Hij heeft de huurovereenkomst met de huurder via een gerechtelijk bevel laten ontbinden", valt te lezen in de brief van de burgemeester. "De huurder komt dan ook niet meer terug in de woning."

De eigenaar heeft volgens de brief aangegeven het pand te gaan opknappen en in de loop van 2022 in de verkoop te zetten. Tot die tijd zal er geen nieuwe huurder in het pand komen.

De oude huurder krijgt wel nog een dag om zijn spullen op te halen uit de woning. Naar verwachting zal dat binnen drie maanden zijn. "Dat gebeurt in overleg met de gemeente en

de eigenaar van de woning. We informeren de politie over wanneer dat gaat plaatsvinden", aldus de burgemeester.

Drugsverkoop

Het pand werd op 11 april dit jaar beschoten, met als gevolg dat de burgemeester het pand voor drie maanden sloot. Op 25 november brak er brand uit in het pand, brandstichting werd toen niet uitgesloten door de politie. Ook toen werd het pand voor drie maanden gesloten op last van de burgemeester. De bewoner kreeg toen ook opnieuw een gebiedsverbod voor deze periode. Het onderzoek naar de brand loopt nog steeds.

Volgens meerdere buurtbewoners wordt het beschoten pand gebruikt voor drugsverkoop. Er zouden regelmatig mensen naar binnen en buiten gaan.